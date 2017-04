Grupos peruanos de metal se unen a favor de los damnificados por los huaicos

Porque la música mueve sentimientos y brota el espíritu de hermandad, toda la escena metalera se unió en favor de los damnificados por los huaicos y lluvias que azotaron nuestro Perú.

Motivados por el panorama trágico que golpea parte del territorio nacional, no son ajenos los rockeros peruanos, es por ello que por primera vez se unen las productoras y los grupos más importantes de Metal del Perú.

Ante esta realidad imperativa, los representantes de este género se ponen de pie, organizando un Festival de más de 15 horas, 2 locales en uno (Explanada y Salón), 2 escenarios y más de 40 grupos de los diversos estilos de metal (Heavy, Power, Hard Rock, Metal Core, Death, Nu Metal, Doom, etc.)

El evento se llama “Corazón de Metal” y el ingreso es libre a partir del medio día, bajo la única condición: donar productos no perecibles por un valor significativo (ver lista de productos líneas abajo).

Todo lo recaudado será entregado a las instituciones oficiales, quienes harán la distribución a los damnificados. La cita es el sábado 8 de abril en el Centro de Convenciones Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439 Lima).

Lista de productos:

5 latas de leche, 15 litros de agua en botella, 4 latas de atún, 3 kilos comida para animales, 4 cajas de leche, 4 paquetes Toallas higiénicas, 5 jabones de baño, 5 kg azúcar, 5 kg arroz, 3 kg de alguna menestra. Por favor al comprar verifica la fecha de vencimiento.

Bandas de participarán:

M.A.S.A.C.R.E, Armagedón, Ni voz ni voto, Area 7, Flor de Loto, Arístides, Kranium, Epilepsia, Reino Ermitaño, Desarme, El Loco Cervantes, Eternal Exhumation, The Fallen Symetry, Contracara, Tarot, Crownless, Blizzard Hunter, Strogena, Agria, Sepulcro, Dios Hastio, Rabia Dezatada, Hadez, Metal Crucifier, Rise in Hard Days, Betrayed by the Way, Aggression, Cocaine Cowboys, Hellcross, Icarus, Volcano, Nova Genesis, Conflicto Urbano, Kraken, Estigma, Desvirginizagore, Witchery, Mean Streat, Two face sinner, Arsenal, Fornix, Cobra.