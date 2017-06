Green Day llega a Lima en noviembre

Una de las bandas de punk rock más importantes de todos los tiempos, Green Day, ha confirmado que llegará a Lima como parte de su gira Revolution Radio World Tour.

La agrupación se presentará en el Estadio Nacional el 15 de noviembre para alegría de su legión de seguidores, y en lo que promete ser el concierto Rock del año.

La banda californiana se formó a temprana edad en los ochentas pero no fue hasta 1994 que alcanzó la fama y reconocimiento con su álbum Dookie, el cual vendió más de 10 millones de copias reviviendo el espíritu y la estética punk rock a nivel mundial.

GREEN DAY ADD LATIN AMERICA DATES TO REVOLUTION RADIO TOUR more at https://t.co/L4DlGjhwQ8: https://t.co/KkTAErmS8g pic.twitter.com/bEFfEID2aO