Green Day en Lima: videoclip de "Bang bang" fue nominado a los MTV Video Music Awards

Green Day, la banda punk rock más importante del momento, llegará a Lima para presentarse en el Estadio Nacional este 15 de noviembre en el marco de su gira mundial “Revolution Radio World Tour”. Las entradas para este show se encuentran disponibles en Teleticket con un 25% de descuento hasta fin de mes.

​Recientemente la banda liderada por Billie Joe Armstrong ha sido nominada como mejor video rock del año en los MTV Video Music Awards por su videoclip “Bang Bang”. El videoclip ha sido dirigido por el vocalista de la reconocida banda “Rancid”, Tim Armstrong. Dentro de los competidores por este reconocimiento se encuentra Cold Play con “A Head Full of Dreams”, Fall Out Boys con “Young And Menace”, Twenty One Pilots con “Heavydirtysoul” y Foo Fighters con su último lanzamiento “Run”.

Move Concerts empresa encargada del show, anunció recientemente que se ha vendido el 60% de las locaciones. Las entradas para el esperado concierto de Green Day se ​encuentran a la venta ​en ​los módulos de Teleticket de Wong y Metro y cuentan con un 25% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 31 de julio.

Precios:

Campo: s/ 250

Oriente: s/ 135

Lateral Sur: s/ 100

Lateral Norte: s/ 100

*Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket