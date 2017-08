Green Day encabeza el Global Citizen Festival

Green Day, la banda punk rock más importante del planeta, confirmó que llegará a Lima para presentarse en el Estadio Nacional este 15 de noviembre en el marco de su gira mundial “Revolution Radio Tour”.

Recientemente la banda ha confirmado a través de sus redes sociales que serán headliners en el Global Citizen Festival, uno de los festivales de música más importantes que se realiza en New York. La banda estará acompañada por grandes figuras como Stevie Wonder, Pharrel Williams, The Killers entre otros.

El Global Citizen Festival es parte de un movimiento mundial que busca terminar con la extrema pobreza y es organizado por Global Poverty Project. El reconocido vocalista de Coldplay, Chris Martin, es el Director Creativo del festival.

Green Day brindará en Lima un increíble concierto de más de 2 horas tocando sus más grandes temas tales como “American Idiot”, “Basket Case”, “Boulevard of Broken Dreams”, “Holiday” y más.

Las entradas para el esperado concierto de Green Day se encuentran a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro y cuentan con un 15% de descuento con tarjetas Interbank.

El dato

Green Day en Lima: 15 de noviembre

Lugar: Estadio Nacional

Entradas: Teleticket de Wong y Metro