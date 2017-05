Freddie Mercury: revelan que perdió pie antes de morir de sida

El guitarrista de la banda británica Queen, Brian May, revela en el prólogo de un libro con fotografías del grupo que su líder, Freddie Mercury, perdió la mayor parte de un pie durante su lucha contra el sida, antes de morir en 1991, según ha adelantado el diario “The Sunday Times”.

En ese texto, que acompaña a un libro de imágenes en tres dimensiones que se publicará el jueves en el Reino Unido, May asegura que Mercury habría evitado las devastadoras consecuencias de la enfermedad si hubiera comenzado a recibir tratamiento “tan solo unos meses antes”.

“El problema era su pie. Trágicamente, quedaba muy poco de él. Una vez nos lo enseñó durante la cena y dijo: ‘Vaya Brian, perdona si te he molestado enseñándote eso’”, relata el músico, de 69 años.

“Yo le contesté: ‘No estoy molesto, Freddie, excepto por haberme dado cuenta de que tienes que aguantar todo este terrible sufrimiento’”, rememora el guitarrista.

Mercury murió a los 45 años como consecuencia directa de una neumonía bronquial provocada por el sida.

Para May, si el cantante hubiera comenzado a recibir el “cóctel mágico” de pastillas para combatir el sida unos meses antes “todavía estaría con nosotros”.

En una entrevista con “The Sunday Times” en la que comenta algunas de las fotografías que aparecen en el nuevo libro, May recuerda cómo el cantante reveló al resto del grupo que era homosexual “años después de que resultara obvio”.

“Al principio, el grupo estaba en una situación apretada. No nos podíamos permitir habitaciones de hotel individuales, así que yo compartía habitación con Freddie”, explica el guitarrista.