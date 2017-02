Festival Viña del Mar: revive la impecable presentación de Mon Laferte

Mon Laferte se presentó en la gala final del Festival Viña del Mar y como no podía ser de otra manera, hizo vibrar a los miles de asistentes de la Quinta Vergara.

Con un imponente vestido rojo y rosas en su cabello, la cantante chilena presentó un show muy a su estilo, conmovedor y con mucha energía, además de ratificar su calidad vocal, la misma que demostró hace algunos años cuando era una desconocida concursante del reality Rojo.

No faltaron “Amor completo”, “Tormento”, “Si tú me quisieras”, “El cristal” y “Tú falta de querer”, quizás el tema más solicitado por la Quinta Vergara.

Si bien las gaviotas de Plata y de Oro ya no son medida de éxito en Viña del Mar (se les entregó el mismo premio a Márama y Rombai en la misma gala), Mon Laferte dejó en claro que fue la grande triunfadora, pues se llevó lo que a muchos les cuesta en años: el cariño del público.

Y es que la emocionante performance de Mon provocó que los miles de asistentes a la Quinta Vergara pidieran a gritos Gaviota de Platino para ella, pero la dirección del certamen decidió no entregarlo y justificó su decisión vía Twitter.

“Los triunfos nunca nos incomodan. No tenemos más Gaviotas de Platino, pero sabemos que ese estruendo equivale a mil galardones para Mon Laferte”, explicaron desde Twitter.

No obstante, la chilena no se hizo problemas con la polémica y más bien reveló que aún no se la creía. “Aún estoy asimilando lo que está pasando, todavía no lo entiendo, seguramente mañana eso va a cambiar”, afirmó Mon Laferte.