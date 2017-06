Eva Ayllón: “He tomado mi versión de ‘Despacito’ como una hermosa travesura”

Versionar en ritmo afroperuano el tema de moda Despacito resultó en un éxito que Eva Ayllón no esperaba. Agradecida con sus miles de fans que viralizaron su video, la cantante se prepara para volver a los escenarios.

Este 22 de julio, Eva Ayllón presentará su espectáculo, “Eva Ayllón y su Noche Mágica para el Perú”, en el auditorio del colegio Santa Úrsula.

“Vamos a reponer este show de DEA Promotora porque me lo piden en las calles y en las redes sociales. Creo que se debe a que tenemos hermosas canciones dedicadas al Perú que se cantan poco. Este es el único momento en el que puedo rendirle un merecido homenaje a mi tierra. Ya estoy pensando en qué sorpresa les voy a dar, así que prepárense. Y, como tiene ritmos afroperuanos, si la gente me lo pide, incluiré ‘Despacito’ en mi repertorio”, sostiene Eva.



Sobre esta versión con ritmos afroperuanos del éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, que ya superó el millón doscientas mil de vistas en Facebook, la artista sostiene: “Honestamente no esperé esta acogida, pero estoy muy feliz por la respuesta del público”.

La cantante revela que la idea de esta grabación fue gestada por Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. “Él me llamó un día y me dijo: ‘Tengo algo que proponerte, te pido me escuches. Si no te gusta, me puedes decir con toda confianza: no. Lo escuché y me pareció una propuesta interesante”.

Para sus detractores que la critican por haber versionado un reggaetón y quienes la acusan de subirse a la ola de la música comercial Eva responde: “Desde el principio, sabía que iba a tener comentarios en contra. Creo que el público que me sigue y me conoce de verdad, ha tomado esta versión de ‘Despacito’ como lo que es: una hermosa travesura”.