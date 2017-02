Ed Sheeran en Lima: ¿cuáles son las influencias musicales de la estrella del pop?

Han pasado once años desde que Ed Sheeran, quien este sábado 13 de mayo se presentará en el Estadio Nacional, compuso su primera canción. Hoy, el cantante, es una de las grandes estrellas de la música pop a nivel mundial, consiguiendo premios y rompiendo records con sus temas. A continuación, conozca más sobre las influencias del ídolo británico.

Entre sus mentores dentro de su crecimiento como cantante, Ed Sheeran, destaca que siempre estuvo influenciado por la música folk. Junto a su padre, siempre escuchó discos de Bruce Springsteen, y Bob Dylan. Precisamente, dichos compositores marcaron una línea en sus gustos.

Sin embargo, su vida dio un cambio cuando escuchó cantar al músico irlandés, Damien Rice, durante un concierto íntimo. Tras esta experiencia, Ed Sheeran compuso sus primeras canciones a la edad de 14 años. Desde ese momento, sabía que deseaba involucrarse en este arte como su forma de vida.

Por otro lado, Ed Sheeran ha confesado en más de una oportunidad ser un admirador del rap estadounidense. Es por ello que, Eminem, es otra de sus influencias en su carrera musical. Destacan también The Beatles, Van Morrison, Derek and the Dominos, Nizlopi, entre otros.

Las entradas para el concierto de Ed Sheeran en nuestro país se venden en Teleticket y cuentan con un 25% de descuento con tarjetas Interbank hasta el 16 de febrero.

Two weeks till my big screen event on 22 Oct. It’ll have me on the green carpet, an exclusive performance & the film in full. Tickets at edsheeranmovie.com Un vídeo publicado por Ed Sheeran (@teddysphotos) el 8 de Oct de 2015 a la(s) 1:25 PDT

