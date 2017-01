Ed Sheeran está de regreso y presenta dos nuevos temas en YouTube

Después de un año desconectado del mundo digital y lejos de los escenarios, el cantante británico Ed Sheeran anunció su regreso hace un par de días, dando un adelanto de las nuevas canciones cuyo estreno se dio este viernes.

Aunque ya tiene las primeras fechas de un nuevo tour en agenda – con rumores fuertes de una presentación como headliner en el Glastonbury 2017 – quiso compensar tanto tiempo de ausencia con sus fans, liberando dos nuevos temas: “Shape Of You” y “Castle On The Hill”, homenaje a su ciudad natal, Suffolk.

Ambas fueron presentadas esta mañana a través de BBC Radio 1, donde el cantante explicó que “Shape Of You” fue escrita junto a Johnny McDaid de Snow Patrol, incluyendo un par de referencias a Van Morrison y que originalmente fue planeada para que Rihanna fuera la interprete, pero se arrepintieron a mitad del camino.

“‘Castle on the Hill’ es una canción de amor para Suffolk, no creo que nunca nadie lo haya hecho”, explicó Ed Sheeran en una entrevista en BBC Radio1. La escribí a mediados de 2015 y el video lo acabamos de rodar allí, con gente de mi pueblo, de mi colegio”, añadíó el artista.

Por otro lado, y sobre una base musical mucho más entusiasta de lo que estamos acostumbrados, “Shape of you” habla del amor clásico que sobresale tras un rato de bar y que el propio Sheeran en la entrevista con BBC, precisó que “estuvo a punto de ir para Rihanna”. “Lo que pasó es que cuando empecé a cantarla me di cuenta de que ella no iba a cantar esas letras”, comentaba entre risas el británico, “así que decidí quedármela”, añadió.

Ed Sheeran fue el artista más escuchado en Spotify en 2014 y en 2015 arrasó en una gira mundial en la que, entre otros, repletó Estadios y llenó tres noches seguidas el estadio de Wembley con cerca de 270.000 asistentes en total.

Ed Sheeran – Castle On The Hill

Ed Sheeran – Shape Of You