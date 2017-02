Ed Sheeran celebra su cumpleaños con nuevo tema. Escúchalo aquí

El ídolo británico Ed Sheeran, quien este sábado 13 de mayo se presenta en el Estadio Nacional de Lima, lanzó su nuevo tema ‘How Would You Feel (Paean)’, con el que celebra su cumpleaños número 26. El joven compositor, confirma de esta manera que llegará a nuestro país en el mejor momento de su carrera musical.

La estrella pop comentó que esta balada de amor es uno de sus temas favoritos por el contenido romántico e íntimo de su letra. Esta es la tercera canción que Ed Sheeran lanza a través de sus redes sociales como parte de la promoción de su próximo disco “÷” (Divide), que estará a la venta desde el 3 de marzo.

Además, el artista pop del momento, aprovecha el estreno de su nuevo tema para celebrar su cumpleaños número 26 en medio de una gran expectativa por el inicio de su gira mundial. En Lima, ya se agotó el 70% de localidades para el concierto que Ed Sheeran dará en nuestro país.

Ed Sheeran, cantará sus mejores éxitos como ‘Thinking out loud’, ‘Photograph’, ‘The A Team’, ‘Lego House’ o ‘Give me Love’, en lo que será uno de los conciertos más importantes a nivel mundial. Además, también estrenará sus nuevos éxitos ‘Shape of you’ y ‘Castle on the Hill’, que vienen sonando cada vez más a nivel nacional e internacional.

Las entradas para el concierto del británico en nuestro país se venden en Teleticket y ahora se encuentran con 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Cabe destacar que Ed Sheeran en Lima es una superproducción de Move Concerts Perú, responsables de grandes conciertos como Justin Bieber, Katy Perry, Fifth Harmony y más.

Precios

Campo A: S/ 391.20

Campo B: S/ 212.40

Oriente: S/ 100.60

*Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket

Ficha técnica

Fecha del concierto: sábado 13 de mayo

Lugar: Estadio Nacional

Puntos de venta: Teleticket de Wong y Metro​​

Descuento: 15% con tarjetas Interbank

