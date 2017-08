Deyvis Orosco lanzó su nuevo tema ‘No me vuelvo a enamorar’

El popular ‘bomboncito’ de la cumbia, Deyvis Orosco, no para de trabajar y acaba de lanzar su nuevo tema ‘No me vuelvo a enamorar’ por todo lo alto. Esta canción forma parte del soundtrack de la película Somos Néctar que se estrena este 5 de octubre a nivel nacional.

“Este año ha sido de mucho trabajo, ‘No me vuelvo a enamorar’ es el tema principal de la película y sin duda ya está pegando en todas las radios y me la piden en todos los conciertos. La canción será parte de la nueva producción que alista el Grupo Néctar y si todo sale bien lo presentaremos el mismo día que se estrene la película”, dijo Deyvis.

El cantante de cumbia indicó que tiene grandes expectativas de la comedia familiar ‘Somos Néctar’, que ha sido grabado con experimentados actores, como Mábel Duclós, Mabel Duclós, Júnior Silva, Carlos Casela y Oscar Beltrán, además de varias conocidas figuras mediáticas como Jazmín Pinedo.

“He estado en proyectos muy importantes en la música y ahora esta película me permite ingresar a un rubro nuevo que es el producir cine, sobre todo de la mano de una importante distribuidora como New Century Films. Agradezco a Dios que me está permitiendo lograr lo que siempre he querido y una vez más aclaro que esta cinta no es una película biografica”, señaló el artista.