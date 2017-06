Depeche Mode es la banda que va recaudando más dinero en una gira

Depeche Mode encabeza el último recuento del “Billboard Hot Tours” (ver lista más abajo) con 46,5 millones de dólares en taquilla en los primeros 17 destinos que comprende la gira ‘Global Spirit’. Con shows vendidos en tres continentes, los británicos siguen gozando de una carrera exitosa que los lleva al encuentro de sus fans en todo el mundo.

El grupo, liderado por Dave Gahan, llega a Perú el 18 de marzo para un concierto inolvidable en el Estadio Nacional. Las entradas están disponibles en Teleticket con 25% de descuento con tarjetas Interbank hasta este 30 de junio.

La gira mundial comenzó con 11 semanas de estadios en 33 ciudades de Europa, incluido el show de apertura el 5 de mayo en Estocolmo. Los dos conciertos de Hannover recaudaron un total de 73.050 entradas vendidas en ambas actuaciones. La venta combinada superó los 6,2 millones de dólares. La banda tiene más presentaciones en tres escenarios del país durante la segunda etapa europea en noviembre.

La gira que promociona el 14º álbum de estudio de la banda británica, arrancó el 17 de marzo y permanecerá en Europa hasta el 23 de julio. La etapa norteamericana comenzará el 23 de agosto en Salt Lake City y continuará hasta finales de octubre con espectáculos ambientados en arenas y anfiteatros al aire libre. El segundo tramo europeo comienza en Dublín el 15 de noviembre y culmina en Polonia, el próximo mes de febrero. La etapa final de la gira Global Spirit será en marzo de 2018 en Sudamérica e incluye Perú el 18 de marzo. Depeche Mode realizó su última gira mundial hace cuatro años, en medio de la promoción del disco Delta Machine.

Lista Billboard por recaudación de Tour:

1. Depeche Mode $46,538,620

2. Ed Sheeran $20,230,559

3. Take That $18,299,940

4. The Weeknd $3,612,813

5. Micky Flanagan $2,663,474

6. Bruno Mars $2,561,210

7. Bon Jovi $2,553,880

