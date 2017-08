Dark Tranquillity anuncia concierto en Lima

Una de las bandas de metal más importantes e influyentes de Suecia, Dark Tranquillity, regresa a Lima, después de 7 años para presentarse el 4 de septiembre en las instalaciones del C.C Mangos ubicado en Lince.

La banda conformada por Mikael Stanne, Niklas Sundin, Anders Jivarp, Martin Brändström y Anders Iwers se formó en Gotemburgo, Suecia a fines de los años 80 bajo el nombre de “Septic Broiler”.

Y es en 1990 que cambian su nombre a “Dark Tranquillity” tras definir su sonido, siendo una de las grandes bandas pioneras del death metal melódico sueco junto a In Flames y At The Gates.

La banda recorrerá el continente y visitará otros países como México, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil. Dark Tranquillity, hará un recorrido por su nutrido y diverso catálogo musical, deleitando a sus fanáticos con más de noventa minutos de concierto.

El concierto tendrá una capacidad máxima de 250 personas y habrá una preventa de entradas en efectivo desde el 19 de julio hasta el 5 de agosto. Las entradas podrán ser adquiridas en los módulos de Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con 15% de descuento.