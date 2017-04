Cumbia All Stars alista concierto para el lanzamiento de nuevo álbum

Barranco bailará al ritmo de la cumbia peruana con el lanzamiento del nuevo disco de los maestros de Cumbia All Stars, leyendas vivas de la música que anuncian el lanzamiento de su nueva producción discográfica: “La vuelta del Tigre”.

El lanzamiento oficial del nuevo álbum tendrá lugar este jueves 27 de abril desde las 10.00 p.m. con un gran concierto en el escenario de La Noche de Barranco.

“La vuelta del Tigre” es álbum que cuenta con la producción musical de Rolando Gallardo y la producción de Selvamonos Productions, consta de ocho canciones propias y dos versiones de temas colombianos en donde los tigres de la cumbia peruana demuestran su maestría con las guitarras sicodélicas y rica percusión, dando como resultado un sonido potente y a la vez moderno. Con esta nueva producción, Cumbia All Stars espera repetir el éxito de su anterior disco que fue distribuido en todo el mundo gracias al sello inglés Harmonia Mundi.

El público ya ha tenido la oportunidad de escuchar los dos singles del nuevo álbum, “El cangrejo” y “Busco un amor”, ambos lanzados tras la exitosa gira de la banda por Chile y Argentina, donde tuvieron la oportunidad de tocar en importantes espacios como Niceto Club y el Womad Festival, el gran festival de música del mundo en Santiago de Chile.

Cumbia All Stars está conformada por Lucho Carrillo en la voz, Lucho Reyes en la guitarra, César Nicho en la segunda guitarra, Manuel Pecho en el bajo, Dante Reyes en la batería, Ernesto “Sanguito” Cadenas en las congas y Héctor “Chiquito” Mattos en los bongós. Todos ellos son leyendas vivas de la cumbia que han estado ligados por más de 40 años de trayectoria artística y asimismo han contribuido al nacimiento, en los años 70ʹs, de este rico estilo musical hoy apreciado en todo el mundo.

Ya en el año 2015 Cumbia All Stars logró conquistar Europa al presentarse en vivo en el festival de Glastonbury en Inglaterra, ocasión en la que la BBC de Londres publicó: “Cumbia All Stars es una banda de ocho integrantes compuesta por algunos de los mejores profesionales de la música en el género de la chicha peruano”, comparando el labor de la banda peruana con lo que hizo Buena Vista Social Club.

El nuevo álbum de Cumbia All Stars, “La vuelta del Tigre”, estará disponible a la venta desde este 17 de abril en todas las tiendas de música. El gran concierto de lanzamiento será este jueves 27 de abril en La Noche de Barranco.

