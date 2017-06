Cosquin Rock Perú: estas 23 bandas fueron confirmadas en el festival

Cosquin Rock, uno de los eventos de rock más grandes de Latinoamérica, viene al Perú por primera vez luego de haber estallado México. El festival se llevará a cabo este sábado 14 de octubre en el Club Cultural Lima de Chorrillos en una de las citas de rock más importantes del año y que tendrá el cartel más completo de artistas, entre los que destacan Los Fabulosos Cadillacs, Fito Páez, Residente, Ataque 77, entre otros.

A los ya mencionados, se agrega la presencia de No te va a gustar, UCHPA, La Beriso, GIT, Pedro Suárez Vértiz La Banda, Dread Mar I, Autobus, Hammer, Cuchillazo, Carajo, La Mente, Illya Kuryaki and the Valderramas, Pastillas del abuelo, La Sarita, Gaia, Kanaku y el Tigre, Turbopótamos, Inyectores y Tourista.

Este es el primer intercambio cultural entre naciones hermanas como Argentina, Uruguay, Puerto Rico y Perú con una verdadera comunión de artistas y exponentes de estas naciones, quienes confluirán en una fiesta que además de buena música tendrá arte, charlas magistrales, gastronomía, costumbrismo, juegos, barber shops, tatuajes,etc. Esta será sin duda el primer verdadero festival en Perú.

Cosquin Rock es uno de los grandes orgullos nacionales de la Argentina, un sueño que empezó hace 17 años de la mano del reconocido empresario de Rock José Palazzo y que desde la acogedora provincia de Córdoba se instaló como el verdadero “Mito de las Sierras”, logrando jornadas épicas de rock que ha tenido entre sus artistas a lo más valioso de la vitrina rockera argentina e internacional.

En octubre de 2017, el mayor festival de las sierras de la Argentina se convierte también en el primer festival de exportación de este país ya que toda la maquinaria Cosquin desembarcará en Lima con una puesta en escena magnificente con dos escenarios en simultáneo y una carpa alternativa donde habrá un sinfín de propuestas de entretenimiento.

El evento incluirá charlas y conversatorios sobre música y vinos, proyección de películas, shows de stand up comedy, exposiciones de arte (pinturas y esculturas), las mejores bandas en vivo, patio de comidas de Perú y Argentina, barber shops, zona de grafitis, ecoescultura, tatuajes, feria recreativa, y más.

Por otro lado uno de los íconos más grandes del rock peruano Pedro Suárez Vértiz regresa a su faceta de productor con toda su experiencia. Pedro vuelve a producir un espectáculo desde su histórico concierto “Cuando pienses en volver” que llenó el Estadio Nacional hace algunos años.

Se inicia entonces la cuenta regresiva para el mejor fin de semana del año, el momento en que una raza de rockeros unida grite a una sola voz con las bandas más aclamadas de Latinoamérica.

Los ingresos se venderán desde el miércoles 28 en el nuevo sistema Ticketless.