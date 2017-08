Compositor le hizo este pedido al cantante de ‘El Lobo y Sociedad Privada’

El compositor norteño Germán Olaya Nizama, hacedor de los temas ‘Agonía’, ‘Auto viejo’, ‘Me he vuelto a enamorar’ y ‘Lindo tesorito’ entre otros más, se encuentra muy consternado por la situación que está viviendo con algunos cantantes de cumbia. Su molestia obedece porque no interpretan sus canciones en sus respectivos shows.

“Estuve en un concierto el fin de semana donde cantó ‘El Lobo’ y su público pedía mis canciones y él simplemente no las interpretó”, señaló ofuscado Olaya Nizama.

El director de la orquesta “Los mecánicos de la cumbia” refirió que los compositores viven de esas regalías por Apdayc. “Cuando alcanzan el éxito, muchas personas ya no se acuerdan de uno. Yo creo que algunos cantantes son mal asesorados, por eso he decidido y le pido públicamente a El Lobo, que ya no cante mis temas”, indicó el compositor, cansado de la actitud del cantante de El Lobo y Sociedad Privada.

De otro lado, el paiteño de 52 años de edad comentó que ha escrito dos temas para la Gran Orquesta Internacional.

“Tengo dos canciones que voy a grabar con Christian Domínguez para su orquesta. Estoy seguro que serán un boom”, comenta el compositor de éxitos como “A Torino de Talara” y también “Hijo predilecto de Vichayal.