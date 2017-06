Christopher Cross brindará concierto en Perú este 22 de agoto

El destacado cantautor estadounidense, Christopher Cross, se presentará en el Centro de Convenciones María Angola con un gran espectáculo este 22 de agosto.

Las entradas estarán a la venta desde el 1 de junio a través de los módulos de Tu Entrada.

Conocido por habernos dado elaboradas joyas del pop en los años 80’s, que hoy siguen rotando inagotablemente en las radios del recuerdo, el cantante deleitará con temas como “Ride like the wind”, “Sailing”, “Never be the same”, “Arthur’s Theme”, “All Right”, “Say you’ll be mine” y muchas más.

Chrsitopher Cross tiene a la fecha 14 discos en estudio. Sus últimas 2 producciones han sido un DVD grabado en vivo en París el año 2013 y el álbum Secret Ladder (2014), y que dedicara a Joni Mitchell, una de sus mayores influencias musicales. A la fecha lleva 9 millones de discos vendidos a nivel mundial.

Las entradas para este esperado show, estarán a la venta en Tu Entrada de Plaza Vea y Vivanda con el 20% DSCTO con tarjetas del banco Interbank desde el 1 de junio.