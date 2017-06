Bomba Estéreo lanzó su nuevo video "Duele". Escúchalo aquí

La reconocida agrupación colombiana Bomba Estéreo lanzó este viernes su sencillo “Duele” en todas las tiendas de música digital. Simultáneamente se estrena su video oficial dirigido por Sam Mason. Este sencillo y video son adelantos del próximo álbum del grupo que se lanzará este año.

“Duele” se trata del proceso de superar un desamor. La melodía principal de la canción tiene influencia del Medio Oriente pero fue grabada con una flauta de millo, instrumento típico de los grupos de cumbia de la Región Caribe de Colombia. Esta canción se grabó en el pueblo de Minca en la Sierra Nevada, cerca de Santa Marta, la ciudad natal de Liliana Saumet, vocalista de Bomba Estéreo.

“La flauta de millo ha sido uno de los instrumentos más inspiradores de nuestra carrera”, dijo Simón Mejía, fundador del grupo. “La hemos utilizado desde nuestro primer álbum ‘Estalla’. Tiene un sonido hermoso y particular con raíces en las tradiciones de la cumbia. Me acuerdo haberla tocado para el productor Brian Eno cuando lo conocí y me dijo, ‘¡Dios mío, nunca había escuchado un sonido parecido en mi vida!’”, continuó.

Bomba Estéreo ha anunciado una extensa gira mundial que coincide con el lanzamiento de “Duele”. Sus próximas fechas incluyen conciertos como artista principal en diversos escenarios, y actuaciones especiales en prestigiosos festivales como Outside Lands (USA) y Bestival (Reino Unido).

Este año, Bomba Estéreo lanzará su quinto álbum de estudio, siguiendo el éxito sin precedente de su disco “Amanecer”, el cual se hizo acreedor a un Disco de Oro esta semana en Estados Unidos y Puerto Rico. De este premiado disco se desprendieron exitosos sencillos como “Fiesta (Remix feat. Will Smith)” y el himno “Soy Yo”.

El video de “Soy Yo” se estrenó el pasado otoño y se convirtió en un éxito viral, acumulando más de 15 millones de reproducciones en YouTube. La popularidad y el mensaje de este video lograron que su actriz revelación, Sarai González, fuera invitada a la Casa Blanca para conocer a Presidente Obama.