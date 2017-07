Arcade Fire: este sábado inicia la venta de entradas para su esperado show en Lima

Arcade Fire, la banda canadiense ganadora del Grammy y los premios Brit, ofrecerá su primer concierto en Lima este 13 de diciembre en el Parque de la Exposición. La preventa de entradas empieza mañana para los clientes Interbank y la venta general desde el 10 de julio en Teleticket de Wong y Metro. Los precios de los tickets son: 280 soles (Campo A) y 130 (Campo B), e incluyen descuento y comisión de Teleticket.

La combinación de un elaborado indie rock y sus alucinantes presentaciones sobre el escenario, los convirtieron en la realeza del rock alternativo del siglo XXI. La aparición de Arcade Fire en 2001 y su primer EP en 2003 cogiÓ a la escena musical desprevenida. A partir de las variadas influencias de sus integrantes, los multi-instrumentistas William Butler, Win Butler, Régine Chassagne, Jeremy Gara, Tim Kingsbury y Richard Reed Parry estaban creando un nuevo sonido y unas de las bandas más importantes de los últimos tiempos.

Tras la muerte de varios parientes cercanos de los integrantes de la banda canadiense, y buscando una suerte de catarsis en el estudio, Arcade Fire canalizó sus energías en la creación de “Funeral” su primer y exitoso disco. Lanzado en el año 2004, el álbum debut fue aclamado de manera unánime, tanto por el público como por la crítica especializada. La banda inició sus constantes apariciones en destacados festivales como Lollapalooza y Coachella en donde ahora son cabezas de cartel.

Después de un agotador año, la banda se reunió en una iglesia convertida en estudio de música en las afueras de Montreal para trabajar en su segundo álbum. El ambicioso “Neon Bible” llegó en el 2007, con grandes ornamentaciones como un órgano de tubos, un coro militar y una orquesta completa.

“The Suburbs” llegó en el 2010, con temas que resultaron ser una oda ecléctica a la infancia, la expansión suburbana y los sueños de la clase media. El disco fue aclamado universalmente obteniendo una serie de premios, entre ellos el Grammy de Álbum del Año y los premios BRIT para el Mejor Álbum Internacional y Grupo, en el 2011 lanzaron una versión de lujo de The Suburbs que incluía un cortometraje titulado “Scene from the Suburbs”, dirigido por el aclamado director Spike Jonze.

Su cuarto material, el álbum doble titulado “Reflektor”, fue lanzado en octubre del 2013, y fue seguido por una ambiciosa gira mundial y un documental de la gira. Además, Arcade Fire participó en las bandas sonoras de las películas “Los Juegos del Hambre” y “Her”.

Arcade Fire llega al Perú en el marco de la gira “Infinite Content” la cual promociona el nuevo trabajo musical de la banda que verá la luz a fines de julio. A inicios de junio, cuando fueron cabezas de cartel del Festival Primavera Sound, los canadienses estrenaron su nuevo single “Everything Now”, tema que comparte nombre con su esperado quinto disco de estudio. No faltarán en esta gira todos sus himnos como “Wake Up”, “Ready to Start”, “Rebellion (Lies)”, “No Cars Go”, “Reflektor”, “The Suburbs” y más.

Terminó la espera para ver uno de los mejores shows en vivo del mundo. “La mejor banda en vivo del mundo, y todos los que los ven lo saben”, dijo el Daily Telegraph. La revista Rolling Stone clasificó recientemente a la banda en el puesto #4 en su lista de los mejores shows en vivo en la actualidad.

Arcade Fire se presentará en Lima este 13 de diciembre en el Parque de la Exposición gracias a Move Concerts Perú, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región, encargados de conciertos como Oasis, Keane, The Cure, Kasabian, Depeche Mode entre otros.

Las entradas para este esperado concierto se venderán en Teleticket de Wong y Metro. Habrá una preventa exclusiva con tarjetas Interbank el 8 y 9 de Julio y la venta general iniciará el 10 de Julio. Las entradas contarán con un 25% de descuento con tarjetas Interbank.

Precios:

Campo A: 280 soles

Campo B: 130 soles

*Precios incluyen descuento y comisión de Teleticket