5 Seconds of Summer regresa a los escenarios tras breve descanso

Luego de un merecido descanso, la popular banda de pop punk 5 Seconds Of Summer, volvió a los escenarios en el reconocido Pentaport Rock Festival, realizado en Corea del Sur.

Este concierto marca el inicio de la gira mundial que los traerá a nuestro país el próximo 6 de setiembre para presentarse por primera vez en nuestra capital, en el Jockey Club. El concierto en Perú será además el primero de la banda en Sudamérica.

Los australianos sorprendieron a sus seguidores con un setlist lleno de sus éxitos como “She Looks So Perfect”, “Good Girls”, “Amnesia”, “Don’t Stop”, “Girls Talk Boys”, y hasta se animaron a hacer un cover de la canción “What I Like About You” de The Romantics.

5 Seconds Of Summer llegan a Lima gracias a Move Concerts, una de las empresas de entretenimiento más importantes de la región y se presentarán el próximo 6 de setiembre en el Jockey Club. Las entradas para este esperado concierto están a la venta en los módulos de Teleticket de Wong y Metro.