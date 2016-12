Josie Diez Canseco: horóscopo del día viernes 23 de diciembre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este viernes 23 de diciembre, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Empezarás un romance con alguien que al principio te resultará difícil de comprender, pero los sentimientos harán que las cosas mejoren. Te sentirás fastidiado por los comentarios malintencionados de alguien de tu entorno laboral, ignóralo, no vale la pena que te mortifiques. Número de suerte, 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tus compromisos sociales te alejan del ser amado, hoy no le restes importancia a sus reclamos y evitarás su distanciamiento. Tus relaciones laborales están tensas, piénsalo y busca una actitud conciliadora, para que poco a poco mejore. Número de suerte 13.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No te sientas culpable ni intentes disculparte por haber terminado con una relación en la que no te sentías feliz. No dudes en aceptar esa sociedad que resultará muy provechosa para tu crecimiento económico. Número de suerte 14.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Aléjate de las aventuras que sólo te complicarían la vida, rescata la emoción en tu relación y renacerá el amor. Alguien cercano te ayudará desinteresadamente dándole un gran impulso a tu carrera. Número de suerte, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy tendrás muestras claras del interés sentimental que has despertado en la persona que te gusta, con paciencia lograrás enamorarla. Estarás muy emocionado por esa nueva posibilidad laboral, pero ve con calma, recuerda que aún hay mucho por conocer del tema. Número de suerte 7.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estás viviendo esa relación sentimental con mucha ilusión y evitarás cometer los errores del pasado, maneja tus sentimientos con cautela. Ten cuidado con tus gastos pues podrías estar cayendo en el despilfarro. Número de suerte 17.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu vida sentimental pasa por una etapa muy dinámica, llena de acontecimientos y oportunidades, aprovecha este periodo moderadamente y disfrútalo. Recibirás ese merecido reconocimiento por parte de tus superiores y no te arrepentirás del esfuerzo que te costo obtenerlo. Suerte con el número 13.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Buscas nuevas emociones y no te das cuenta que podrías estar dejando de ver a alguien que realmente se interesa en ti. Recibirás un dinero que por la demora ya no pensabas recibir, distribúyelo correctamente. Número de suerte, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tienes varias oportunidades en el terreno sentimental y darás el primer paso para enamorar a quien te gusta. Todo está cambiando a tu favor en el terreno laboral, tu desempeño se ve recompensado con un incentivo económico inesperado. Número de suerte 21.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: El ser amado se sentirá feliz al ver tu alegría por tu reencuentro con antiguas amistades. Un pequeño descuido en tu trabajo te podría ocasionar futuros retrasos, toma tus precauciones. Número de suerte 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Eres una persona bastante sociable pero alguien puede confundir amistad con coquetería y crearte una mala imagen con otra persona. La ayuda oportuna de un compañero laboral te librará de una fuerte llamada de atención, ten cuidado. Número de suerte, 2.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona que te demuestra su amor llenará todas tus expectativas sentimentales, permítetelo. Con una actitud optimista lograrás sacar adelante proyectos estancados. Número de suerte, 4.