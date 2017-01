Josie Diez Canseco: horóscopo del día sábado 7 de enero

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado 7 de enero, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Un amor del pasado despertará en ti emociones encontradas que te confundirán y provocarán los celos del ser amado, te tomarás un tiempo para poner en claro tus sentimientos, te darás cuenta que el amor ya está a tu lado y lo que ahora sientes por esa persona es solo amistad. Número de suerte, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Harás cambios que traerán mejoras aunque al principio causarán incomodidad, tu pareja se adaptará a ellos, pero no seas tan exigente, porque te alejarías de tu objetivo, si no estás contento con el afecto que recibes, empieza tú a ser más demostrativo y serás correspondido. Número de suerte, 20.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Será un día de bienestar y felicidad, las discusiones por celos quedarán en el pasado, buen momento para consolidar tu relación y lo aprovecharás. Tu simpatía y carisma atraerán miradas de admiración, serás el centro de atención y halagos a donde vayas, tu pareja se sentirá feliz de tenerte a su lado. Número de suerte, 14.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Te esforzarás por retomar la buena comunicación que se estaba perdiendo en tu relación y alejarás las discusiones que no te permitían disfrutar del amor en toda su expresión, tu decisión de dejar en el pasado todo lo negativo te permitirá iniciar una mejor etapa sentimental donde pondrás bases sólidas a tu felicidad. Número de suerte, 14.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu panorama sentimental se aclarará y volverás a disfrutar de la alegría de una relación armoniosa, los recuerdos del pasado ya no interferirán en tu vida sentimental, vivirás el presente con intensidad. Pasarás gratos momentos con amistades que has dejado de ver hace bastante tiempo. Número de suerte, 7.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Te sentirás confundido, tu temor a equivocarte será evidente, hazle caso a tus sentimientos, déjate llevar y no cierres tu corazón por miedo a sufrir, el amor sincero y atenciones de tu pareja te ayudarán a recuperar la felicidad. Recibirás noticias agradables de alguien a quien no ves hace mucho que te llenará de alegría. Número de suerte, 10.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Escucharás los consejos de una persona mayor y te darás cuenta en qué estás fallando, serás más demostrativo con tus sentimientos y cumplirás con las promesas que habías hecho, así terminarás con las dudas de tu pareja sobre tu amor. Número de suerte, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu pareja se sorprenderá con la noticia de tu próximo viaje, tratarás de darle seguridad con detalles románticos y mucho amor, serán momentos intensos y apasionados, sentirás que los sentimientos se están fortaleciendo con palabras cargadas de amor. Número de suerte, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tus dificultades sentimentales ya pertenecen al pasado, disfruta sin temores de las atenciones del ser amado que te demuestra cariño y protección, no dejes que la rutina se apodere de tu relación y ponga en peligro tu estabilidad, podría ser aprovechada por otra persona para arrebatarte tu felicidad. Número de suerte, 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Una mala experiencia que no haz podido olvidar te pone a la defensiva y le estás cerrando las puertas a las posibilidades amorosas que se te presentan, cambia de actitud o la felicidad que anhelas encontrar pasará sin que te des cuenta, esa persona que te demuestra su interés puede ser el amor verdadero. Número de suerte, 5

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Planificarás unas merecidas vacaciones al lado de tu pareja, estarán más unidos que nunca y disfrutarán al máximo cada minuto juntos, el amor se fortalecerá. Tu comunicación con los demás mejorará y conocerás personas agradables con quienes harás amistad. Número de suerte, 7.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Buscarás la compañía de amigos que te ayudarán a superar la desilusión sentimental que viviste, una invitación especial donde pasarás momentos agradables hará renacer la ilusión en tu corazón, el amor esta cerca, pero esta vez serás mucho más precavida. Número de suerte, 21.