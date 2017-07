Josie Diez Canseco: horóscopo del día sábado 29 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado 29 de julio,, según tu signo zodiacal.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Hoy será un día de planes y decisiones para el futuro, la felicidad está al alcance de tus manos. Alguien muy cercano te pedirá un favor económico, busca una disculpa y evítate problemas, porque perderías tu dinero y la amistad. Número de suerte, 6.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Día de discusiones y malas reacciones tanto de tu parte como de tu pareja. Alguien que has conocido hace poco te propondrá un negocio, te conviene aceptar, la suerte te acompañará hoy y no corres ningún riesgo de perder. Número de suerte, 15.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Tu relación afectiva necesita cambios para salir de la rutina, acepta los planes de tu pareja. Un negocio relacionado con ventas te interesará bastante, y te arriesgarás aunque no conozcas mucho del tema, estarás bien asesorado y te irá bien. Número de suerte, 9.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Con tolerancia estás logrando que la relación con esa persona tan diferente a ti sea feliz y estable. Las mejoras económicas no llegarán si insistes en lo mismo, es momento de cambiar, tienes nuevas opciones ante ti y no las ves por cerrarte en tus ideas. Número de suerte, 17.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Aunque tu pareja se esforzará, sus ocupaciones no le permitirán darte la atención que quieres, compréndelo. Un asunto familiar imprevisto te obligará a gastar tus ahorros, pero te podrás recuperar en poco tiempo, la ayuda de hoy se te recompensará con creces. Número de suerte, 4.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: La confianza que existe en tu relación hará que puedan apoyarse mutuamente. No insistas con reclamar algo que sabes que ya está perdido, espera, habrán cambios que te darán la oportunidad de retomar el tema y con mejores posibilidades. Número de suerte, 12.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Estás llevando al límite la paciencia de tu pareja con celos y reclamos infundados. Te muestras generoso y estás gastando más de lo que tienes, contrólate y empieza a reajustar tu presupuesto, pues tendrás que hacer un pago que habías olvidado. Número de suerte, 11.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Tendrás los nervios a flor de piel y reaccionarás con brusquedad ante cualquier contratiempo. Deja de angustiarte por el dinero, las medidas que has tomado te permitirán enfrentar los gastos que se vienen. Número de suerte, 18.

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Estás descuidando tu vida sentimental y el ser amado extraña tus atenciones. Hoy te propondrán un negocio con muy poco riesgo y ganancias rápidas, no dudes, una oportunidad así difícilmente se volverá a presentar. Número de suerte, 3.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Hoy hablarás con tu pareja de sus problemas, tu relación dará un giro positivo. Será un día de decisiones arriesgadas y ganancias inesperadas, ahorra y no malgastes un dinero que puedes dar mejor uso más adelante. Número de suerte, 20.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Hoy no habrá grandes novedades en tu vida sentimental, tu día transcurrirá en total armonía. Se solucionarán muchos de tus asuntos económicos, la providencia pondrá en tu camino ayuda inesperada. Número de suerte, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Hoy tu atractivo llamará la atención más que nunca, algunas personas de tu entorno sentirán celos de ti. Dedícale toda tu atención a tu nuevo proyecto y olvídate de todo lo demás, sólo así conseguirás sacarlo adelante y obtener excelentes ganancias. Número de suerte, 1.