Josie Diez Canseco: horóscopo del día sábado 15 de abril

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este sábado 15 de abril, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Despiertan en ti las ganas de amar, desarrollarás una gran seguridad que te guiara en cada paso que des a nivel sentimental, se te hará realidad cualquier sueño que hayas tenido inclusive conquistar a aquella persona que en algún momento creíste imposible de alcanzar. Número de suerte, 12.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Un encuentro agradable te volverá a poner en contacto con alguien que te interesa mucho, serán momentos especiales y aprovecharás para concertar un nuevo encuentro, su respuesta será positiva lo que hará de tu día uno muy agradable. Número de suerte, 16.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Solo pensando en los momentos felices que pasaste al lado de la persona que amas te da fuerza para seguir esperando su llegada con ilusión, tu relación va viento en popa, te sorprenderás con su propuesta de un compromiso más serio, acepta, es lo que tu también estabas anhelando. Número de suerte, 19.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu poder de seducción aumentará radicalmente, te sentirás capaz de conquistar a quien te propongas, hoy te darás cuenta que lo que buscabas sentimentalmente estaba más cerca de ti de lo que imaginabas, disfrutarás el cortejo y vivirás un amor intenso. Número de suerte, 6.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Día de novedades a nivel sentimental, conocerás diferentes personas entre ellas a alguien que te parecerá muy interesante, de manera inesperada un romance llegará a tu vida trayéndote cambios maravillosos que te llenaran de entusiasmo e ilusiones. Número de suerte, 5.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La vanidad te está alejando de la persona que quieres, hoy tendrás la oportunidad de hacer que las cosas cambien, aprovéchala y no dejes que el amor se enfríe debido a tu falso orgullo que no te llevará a nada positivo, el afecto que recibirás será de acuerdo a lo que des. Número de suerte, 18.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Intentarás recuperar el tiempo perdido dedicándole más atención a la persona que amas y siendo muy demostrativo con tus sentimientos, aun estás a tiempo de reconquistar su cariño, hoy su bienestar tendrá que ser lo más importante para ti. Número de suerte, 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: El ambiente en tu relación afectiva estará cargado, tendrás que tener mucho cuidado con tus palabras y actitudes, busca distraerte poniendo al día tus asuntos personales y compartiendo momentos con las personas que quieres, si dejas las aclaraciones para después las cosas no se saldrán de control. Número de suerte, 7.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te liberarás de sentimientos de dependencia que no te hacen feliz, hoy te propondrás empezar una nueva etapa afectiva donde no aceptarás menos de lo que das no te arrepentirás de este cambio porque será muy importante para tu estabilidad emocional. Número de suerte, 22.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Sabrás al fin que es lo que está provocando la actitud fría de tu pareja y tratarás de remediarlo siendo más demostrativo con tus sentimientos, hoy empezarán una nueva etapa de más armonía y compromiso, pronto lograrás que deje su inseguridad de lado. Número de suerte, 14.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tendrás que tener cuidado para evitar cometer errores con la persona que quieres, estás siendo un poco brusco en tu trato y podrías estar decepcionándolo, trata ser más atento y cariñoso, para conquistarla deberás esforzarte un poco más. Número de suerte, 10.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Trata de no reaccionar impulsivamente ante tus molestias con tu pareja, podrías crear un ambiente tenso, este día estarás susceptible, por eso es mejor dejar cualquier aclaración para cuando estén más calmados, toma una actitud centrada y conciliadora. Número de suerte, 13.