Josie Diez Canseco: horóscopo del día miércoles 4 de enero

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 4 de enero, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Has decidido dejar a un lado esa relación que llevabas con alguien que no te da tu lugar. Tu energía será transmitida a personas de tu entorno profesional, lograrás lo que te propongas laboralmente. Económicamente también las cosas mejorarán. Número de suerte, 7.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Para los que no tienen pareja o se sienten solos se les presentará una nueva oportunidad de ser felices, no la dejen pasar. A partir de hoy sentirás que tienes nuevas posibilidades de conseguir tus objetivos laborales, ese ascenso que estabas anhelando se dará inesperadamente. Número de suerte, 5.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La cercanía de alguien sin darte cuenta se transformará en amor. Podrás concretar esa idea que hace algún tiempo venia rondando tu mente para hacer innovaciones en lo laboral, tu actitud será muy bien vista por tus superiores y compañeros. Número de suerte, 13.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Ser más demostrativo con tus emociones evitará que los sentimientos se enfríen. Se te presentará la oportunidad de demostrar el gran talento que has desarrollado dentro de tu profesión, tu labor será reconocida por muchos. Número de suerte, 22.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu situación sentimental es algo inestable porque hay cosas que aún escapan de tus manos. Te espera un día complicado laboralmente, si te organizas bien podrás terminar a tiempo con todas tus obligaciones. Número de suerte, 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Ser sincera al hablar de lo que te molesta con tu pareja te ayudará a tener claros tus sentimientos. Tendrás una propuesta de trabajo muy interesante, antes de rechazarla, investiga bien de qué se trata para no perder una buena oportunidad. Número de suerte, 3.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Verás la vida más positivamente y serás expresivo con tus sentimientos. Recibirás un dinero que no estabas esperando y que te ayudará a cumplir con algunos compromisos económicos pendientes, adminístralo bien para que te dure. Número de suerte, 10.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Día propicio para aclarar asuntos del corazón, se paciente, los sentimientos son fuertes, el mal momento pasará pronto. No te sientes cómoda con el trabajo que desempeñas actualmente, decídete y acepta esa otra propuesta que tienes, será muy conveniente para ti. Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: La idea de un nuevo amor rondará tu mente, sin querer podrías encontrarte con la persona ideal. Tendrás que ponerte de acuerdo con tus compañeros de trabajo para innovar y lograr los cambios que tenían pensado para el beneficio de todos. Número de suerte, 10.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La actitud de la persona amada te causará incomodidad y los cambios se darán poco a poco. Una decisión dentro del ámbito laboral te llenara de ilusión, la propuesta de realizar un viaje por motivos de trabajo se concretará hoy. Número de suerte, 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La forma en que vives tu vida sentimental te hará tomar una decisión para poder establecerte. Laboralmente será un día propicio para empezar otras actividades que te generen nuevos ingresos económicos, te irá muy bien en todo lo que inicies. Número de suerte, 17.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Romances fugases te llenarán de ilusión, pero no te dejes llevar solo por el momento porque podrías salir dañada. Administra mejor tu dinero porque últimamente has gastado mucho y tienes que hacer algunos ajustes para que te alcance, tu trabajo marchará sin novedades. Número de suerte, 7.