Josie Diez Canseco: horóscopo del día miércoles 28 de diciembre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 28 de diciembre, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR: El ser amado empieza a retomar los detalles que en algún momento te conquistaron, te gustará. Amanecerás cargado de energía y de ideas innovadoras, tu talento y creatividad te ayudará a crecer profesionalmente. Número de suerte, 6.

TAURO: 20 ABR-20 MAY: Tendrás noticias de esa persona que es tan importante para ti y no dudarás en aceptar su invitación, te divertirás. Analiza con calma esa inversión, te darás cuenta que no es tan provechosa y evitarás arriesgarte. Número de suerte, 9.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN: Planificarás un encuentro con el ser amado que será inolvidable, cuida tus palabras, sin querer podrías hacer un comentario desagradable. Tu buen humor te llevará a pasar por alto la actitud intransigente de un compañero. Número de suerte, 8.

CANCER: 22J UN-21 JUL: Los celos de quien amas llegarán a extremos, dejarás en claro que no lo tolerarás, después de una conversación tranquila todo se arreglará. Concretarás un proyecto pendiente y te arriesgarás a nuevos retos. Número de suerte, 22.

LEO: 22 JUL- 22 AGO: Confía en ti y acepta el cariño de esa persona que está haciendo mucho por conquistar tu corazón. Estarás impaciente por culminar todos tus deberes, los retrasos continuarán, pero todo culminará satisfactoriamente. Número de suerte, 15.

VIRGO: 23 AGO – 22 SET: Intentarás vencer esa barrera que te separa de la felicidad, serás más amigable y encontrarás el verdadero amor. Tu buena voluntad se ve recompensada, hoy alguien retribuye el apoyo que en varias ocasiones le brindaste. Número de suerte, 16.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT: La química con esa persona es cada vez mayor, las palabras sobrarán para expresar el gran amor que se tienen. Cambiarás de estrategia para concretar el proyecto por el cual vienes luchando, el resultado por fin colmará tus expectativas. Número de suerte, 1.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV: Las diferencias en tu relación se irán despejando, recuperarás la paz y el equilibrio emocional que anhelabas. Te sentirás ofendido por el comentario de un compañero de trabajo, se dará cuenta de su error y antes de finalizar el día te pedirá disculpas. Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC: Expresarás la incomodidad que te produce la actitud del ser amado y plantearás soluciones claras, evitaras perder tu felicidad. Encabezaras una sociedad muy provechosa para tu crecimiento económico, aprovéchala, pero sin descuidar tus otras obligaciones. Número de suerte, 5.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE: Día de sorpresas agradables, hoy la persona que amas te hará una propuesta romántica que no rechazarás, por fin sentirás que lo que anhelas está próximo a hacerse realidad. Tendrás el apoyo necesario para solucionar un problema documentario que te impide conseguir tus objetivos laborales, el éxito estará de tu lado. Número de suerte, 4.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB: Situaciones imprevistas te impedirán llegar a tiempo a la cita pactada, pero tus explicaciones serán claras y harás de esa velada un momento inolvidable. Tus esfuerzos laborales han sido extraordinarios, las retribuciones económicas también serán muy buenas, pero demorarán un poco en llegar, paciencia. Número de suerte, 18.

PISCIS: 18 FEB-19 MAR: No te encierres en tus ideas, ni pretendas ser siempre el que tiene la razón, tu actitud te impedirá escuchar a esa persona que será muy clara al explicarte lo que paso, se tolerante y evitarás una separación. Conocerás a alguien que será de gran importancia para el desarrollo de tus proyectos personales, toma en cuenta sus consejos. Número de suerte, 13.