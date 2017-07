Josie Diez Canseco: horóscopo del día miércoles 26 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 26 de julio, según tu signo zodiacal.

ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: Pregunta y aclara tus dudas, comprobarás que nada de lo que dicen es verdad. Es un buen momento para plantear demandas de mejoría, haz demostrado eficiencia y responsabilidad y no te negarán lo que te mereces. Número de suerte, 20.

TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Es hora de mirar en otra dirección, esa persona no te conviene. Recibirás una propuesta laboral muy buena económicamente, pero que todo quede por escrito para que no haya problemas, porque las palabras se pueden olvidar. Número de suerte, 11.

GEMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Un nuevo amor llegará a tu corazón trayendo renovación y esperanzas de felicidad. A pesar de tu carácter independiente no te conviene trabajar solo tu nuevo proyecto, no podrías con toda la responsabilidad, una sociedad te permitirá sacarle mejor provecho. Número de suerte, 8.

CANCER : 22 JUN- 21 JUL.: Piensa bien lo que vas a decir, si te dejas llevar por la vehemencia hoy no solucionarán nada. Alguien nuevo de tu trabajo te ayudará desinteresadamente con un encargo de último momento. Número de suerte, 22.

LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Estarás muy atractivo hoy, despertarás miradas de admiración e interés sentimental a tu paso. Recibirás un dinero inesperado de una inversión pasada, podrás olvidarte de tantos sacrificios y darte gustos postergados por mucho tiempo. Número de suerte, 16.

VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: Día de mucho amor y ternura que te harán sentir reconfortado, lleno de energía y fortaleza. Terminó la etapa de estancamiento laboral y económico, las propuestas llegan de todos lados, incluso rechazarás excelentes ofertas por falta de tiempo. Número de suerte, 1.

LIBRA : 23 SET. 22 OCT.: Después de una larga ausencia regresa el ser amado, será un reencuentro feliz. En momentos de problemas en los que nadie aportará soluciones tú tomarás decisiones y harás planteamientos acertados, que te pondrán en una posición inmejorable para un ascenso o un aumento. Número de suerte, 14.

ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: Día de desacuerdos sin importancia que terminarán en una discusión, el malestar no durará mucho. Te propondrán un trabajo de medio tiempo relacionado con ventas, no te preocupes por la falta de experiencia, aprenderás rápido y te irá muy bien económicamente. Número de suerte, 6

SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Comentar tu vida privada ya te ha traído problemas en el pasado, recuérdalo. Se presentarán oportunidades laborales con muy buenas perspectivas, no te apresures, analízalas con calma y harás una buena elección. Número de suerte, 4.

CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Evita discusiones por diferencias de opiniones, a veces cediendo se gana más. Dedicarás el día a poner en claro un asunto de papeles bastante complicado, necesitarás de asesoría especializada para poner todo en orden. Número de suerte, 9.

ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Hoy encontrarás el momento oportuno para hablar de tus dudas, sus explicaciones te darán alivio. Cambios positivos en tu trabajo terminarán con los rumores de inestabilidad que te ponían nervioso. Número de suerte, 12.

PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Cuidado con dejarte llevar por la tentación, podrías verte envuelto en un gran problema. Laboralmente será un día de satisfacciones, lograrás dar solución a asuntos que parecían complicados y difíciles de resolver. Número de suerte, 13.