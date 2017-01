Josie Diez Canseco: horóscopo del día miércoles 11 de enero

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este miércoles 11 de enero, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te encontrarás con alguien muy querido, tu alegría despertará los celos del ser amado. Lo que para ti es algo sencillo para los demás será complicado de resolver, ten paciencia. Número de suerte, 18.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Estarás lleno de energía y rodeado de gente agradable y sincera. Serás quien ponga el toque de humor en tu trabajo, tu carisma te beneficiará. Número de suerte, 3.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Día de cambios importantes en tu vida sentimental, se terminarán las peleas. Eres una persona muy práctica y saldrás triunfante de un nuevo proyecto. Número de suerte, 2

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Día de amores platónicos, llamarás la atención y recibirás halagos que disfrutarás. Las cosas a medias e inconclusas no van contigo, hoy trabajarás horas extras. Número de suerte, 8.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: A pesar de tu buena situación sentimental hoy surgirán contratiempos por tus celos. Serás realista y evitarás gastos innecesarios. Número de suerte, 9.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy saldrás decidido a buscar emoción, con tu actitud no pasarás desapercibido. Tus potencialidades profesionales serán tu carta de presentación en un nuevo trabajo. Número de suerte, 15.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Continuarán tus conflictos amorosos y seguirás con esa sensación de soledad. Aceptarás nuevas obligaciones con mucho entusiasmo y te esforzarás al máximo. Número de suerte, 14.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: El autocontrol te ayudará a recuperar tu bienestar sentimental. Surgirán complicaciones en tu trabajo, ten calma y evita precipitaciones. Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu día sentimental será tranquilo y te dará mucha paz. Mantendrás un ritmo laboral adecuado y contagiarás tu buena vibra. Número de suerte, 1.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Conocerás a alguien que llamará tu atención, no seas obvio con tus muestras de interés. La inversión que tenías en mente no se realizará por el momento, no pierdas las esperanzas. Número de suerte, 22.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Hoy reflejarás seguridad y encanto, tus posibilidades amorosas aumentarán. Ansias alcanzar metas profesionales muy grandes y te estás encaminando hacia ellas. Número de suerte, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Te darás cuenta que malgastas energías en discusiones sin sentido. Tendrás un día laboral muy agitado y lleno de tensiones, busca un momento para distraerte. Número de suerte, 6.