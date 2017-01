Josie Diez Canseco: horóscopo del día lunes 16 de enero

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este lunes 16 de enero, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Recibirás muestras increíbles de afecto y ya no te sentirás solo, tu ánimo mejorará. Escucharás antes de dar una opinión y actuarás en forma solidaria. Número de suerte, 21.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tendrás toda la atención que has soñado, pero una sensación de melancolía te invadirá. Hoy te dejarás guiar por la razón ante un problema laboral. Número de suerte, 1.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: No tomes decisiones basadas en la opinión de los demás, confía en tu intuición. Las cosas en el trabajo se complicarán, pero no perderás el aliento y lo resolverás. Número de suerte, 6.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás rodeado de atenciones y afecto pero te sentirás inseguro, supera el desánimo. Habrá pequeños impedimentos en el correcto desarrollo de tu trabajo, tómalo con calma. Número de suerte, 10.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te sentirás incomprendido y preferirás dejar las explicaciones para después en lo afectivo. Debes estar muy atento en tu trabajo para poder alcanzar las metas ansiadas. Número de suerte, 13.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Irradiarás un magnetismo especial, a donde vayas llamarás la atención. Hoy lograrás resultados muy favorables y te convertirás en el centro de atención de tus compañeros y jefes. Número de suerte, 20.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Día de mucho afecto, habrá algunos momentos de celos que pasarán pronto. Surgirán dificultades en tu trabajo, pero sabrás salir airoso de ellas. Número de suerte, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy tu imaginación romperá con la rutina y hará especial tus momentos de amor. Los astros te aconsejan mirar hacia donde apunte tu intuición en cosa de negocios. Número de suerte, 12.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Recuperar tu tranquilidad es lo más importante para ti, hoy aclararás tu situación amorosa. Estarás perfectamente sincronizado con tus actos y decisiones, no bajes tu ritmo laboral. Número de suerte, 15.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy llegará a tu vida alguien que te devolverá las ganas de amar. Permanecerás sereno y optimista ante cualquier contratiempo económico que surja. Número de suerte, 18.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te atraerá alguien que destacará por su ingenio, recurrirás a todos sus recursos de seducción. Lograrás resolver los imprevistos de tu trabajo y te quedará tiempo para relajarte. Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu actitud fría hace pensar al ser amado que ya no lo amas. No te satures de trabajo, selecciona por orden de importancia y haz una cosa a la vez. Número de suerte, 3.