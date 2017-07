Josie Diez Canseco: horóscopo del día lunes 10 de julio

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este lunes 10 de julio, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tomaras una importante decisión en lo afectivo. En los negocios todo será positivo si actúas con voluntad y optimismo. Número de suerte, 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Aquello que te dijeron sobre esa persona que quieres es verdad. Pondrás en marcha todo tu potencial intelectual para sobresalir en el plano laboral. Número de suerte, 8.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Olvidarás a quien no te merece y le darás un nuevo rumbo a tu vida afectiva. En el trabajo lograrás dominar tus impulsos y obtendrás mejores resultados. Número de suerte, 16.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Te alejarás de esa persona inestable que solo te da tristezas. Gracias a tu disciplina hoy alcanzarás estabilidad económica. Número de suerte, 15.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Sentirás que el ser amado se está alejando, le dedicarás más atención. En el campo laboral podrás hacer lo que realmente deseas, si te lo propones. Número de suerte, 1.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Los conflictos sentimentales no faltarán, no debes perder la paciencia. Demostrarás que tienes aptitudes especiales que no habías puesto en práctica, úsalas y ganarás dinero extra. Número de suerte, 6.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: No te dejes llevar por las apariencias podrías decepcionarte. Serás capaz de resolver problemas tediosos en el trabajo, toma las cosas con calma. Número de suerte, 19.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Reconoce que te has equivocado al dejarte llevar por comentarios. Ten cuidado, te encomendarán trabajos que requieren de toda tu concentración. Número de suerte, 11.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Si dejas la terquedad quedaran atrás los obstáculos para tu bienestar sentimental. En tu trabajo elaborarás una estrategia muy compleja pero eficaz y te llenarás de halagos. Número de suerte, 12.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Ampliarás tu círculo social, serán personas muy interesantes. Hoy resultarás ganador ante todo obstáculo económico que se presente. Número de suerte, 3.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Si comienzas a compartir dejaras de provocar malestar en tu vida afectiva. No estarás de buen ánimo y descuidarás tu trabajo, ten cuidado. Número de suerte, 3.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Aceptarás tus errores y tu vida sentimental se consolidará. Gracias a tus ideas hoy estarás un paso adelante frente a tus compañeros de trabajo. Número de suerte, 22.