Josie Diez Canseco: horóscopo del día jueves 6 de abril

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este jueves 6 de abril, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te sientes muy seguro de lo que vienes logrando en el amor, aunque esta actitud sea positiva aprende a escuchar al ser amado, tomar en cuenta sus opiniones será favorable para conservar la unión. Tus ideas serán muy creativas, apela a ellas para encontrar soluciones prácticas a los problemas laborales que te vienen preocupando, te irá muy bien. Número de suerte, 3.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: No ocultes entre sonrisas tus inseguridades emocionales y la desconfianza hacia quien amas, expresa todo lo que sientes, te escuchará y hará lo posible por corregir sus errores, de ahora en adelante las cosas mejorarán. Pasará por tu mente buscar nuevas alternativas laborales, no te apresures, aun hay cosas pendientes que solucionar antes de cambiar de ocupación, paciencia. Número de suerte, 19.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tomarás como broma cualquier comentario de esa persona que llama tu atención, hoy tendrán la oportunidad de conversar y te mostrarás irónico, matiza esa actitud con cierta dulzura, lograrás ser considerado alguien muy especial. Terminaran los desacuerdos, por fin te darás cuenta que necesitas conciliar con tu entorno para obtener mejores resultados en tu labor. Número de suerte, 11.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Sientes que nadie llena completamente tu corazón y esto te genera inseguridad emocional, alguien que estimas te brindará un buen consejo, escuchar sus palabras te devolverán la fe en que pronto llegará la persona ideal. Culminarás un ciclo muy bueno para ti, hoy te sentirás exitoso y ampliarás la visión de tu futuro económico tomando en cuenta nuevos retos profesionales. Número de suerte, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Las insinuaciones de la persona que te interesa ya son bastante evidentes pero ninguno se anima a dar el primer paso, no dejes que el tiempo desvanezca el encanto que existe y anímate a expresar lo que sientes, todo está en tus manos para encontrar la felicidad. El reconocimiento llegará para ti, no te dejes llevar por actitudes egocéntricas y mantén la humildad, será la clave para futuros éxitos. Número de suerte, 7.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No temas al cambio, hoy tendrás que elegir entre continuar con una relación llena de conflictos o una nueva posibilidad que renovará por completo tu panorama afectivo, cree en un nuevo amor y déjate llevar, no te arrepentirás. Cuidado, alguien intenta manipularte con comentarios negativos, date cuenta que solo busca perjudicar tu labor y aléjate, será lo mejor para ti. Número de suerte, 18.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Te animarás a mostrarte distinto con quien amas, hoy volverás a retomar actitudes y comportamientos que lo conquistaron, se constante y persevera en esta nueva etapa, la recompensa será ver tu relación estable y consolidada. Tus actividades laborales demandarán mucho esfuerzo de tu parte, pide el apoyo que necesitas, requerirás ayuda para salir de este mal momento. Número de suerte, 21.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Muchas personas se han percatado del mal momento que vienes pasando en tu vida sentimental y decidirán apoyarte, recibirás atenciones y cariño de todo tu entorno, la alegría que disfrutarás te ayudará a recuperar los ánimos. Estás en el momento ideal para consolidar tu puesto laboral, cualquier pacto nuevo o convenio económico será precedido por el éxito. Número de suerte, 22.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No te dejes opacar por el desánimo y la apatía, hoy la persona que te quiere hará todo lo posible por brindarte momentos agradables y tu actitud desinteresada podría herirlo, demuestra más tus sentimientos y disfrutarás plenamente de su cariño. Estudiaras detenidamente el porque de los obstáculos que están surgiendo y encontrarás soluciones claras, desde ahora todo se tornará mucho más fácil en tu trabajo. Número de suerte, 10.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: No te angusties, sé paciente, la respuesta que esperas del ser amado demorará y lo más conveniente será tomarlo con calma, recuerda que la presión no te llevará a nada bueno y por el contrario tu comprensión le enseñará a valorarte. Estás dejándote llevar por el desánimo y no le prestas la atención necesaria a tus deberes, estás a tiempo de evitar una recarga laboral por descuidar algunas cosas. Número de suerte, 8.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: En más de una oportunidad tu pareja ha buscado conversar y expresar algunas de sus molestias, no obvies sus críticas constructivas y acepta que has cometido errores, cambia, por tu propia felicidad. Todo te está favoreciendo para que te animes por lo novedoso, no dilates mas tu respuesta y arriésgate por esa opción, mejorarás tus ingresos por completo. Número de suerte, 16.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Sabrás encaminar tus sentimientos, aunque has estado entre dos opciones por fin te decidirás por una, espera un poco más para iniciar la conquista, el momento indicado no tardará en llegar. La dependencia económica te agobia y pensarás en nuevas alternativas, un negocio propio y viajes al extranjero serán ideas que rondarán tu mente, piénsalo porque pueden ser buenas. Número de suerte 13.