Josie Diez Canseco: horóscopo del día jueves 5 de enero

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este jueves 5 de enero, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Conocerás a una persona a la que le atraerás y las posibilidades de un romance serán evidentes. Una persona que viene observando hace algún tiempo tu trabajo, te hará un ofrecimiento muy tentador, gozarías de muchos beneficios y buenos ingresos económicos, piénsalo. Número de suerte, 18.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: En los asuntos del corazón estás pasando por un mal momento, pondrás de tu parte y recuperarás la felicidad. Preocupaciones sobre el trabajo podrían llegar a afectarte, no dejes asuntos pendientes de lado, de ti depende conservar la buena imagen que te has ganado dentro de tu centro laboral. Número de suerte, 9.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: El ser amado buscará la reconciliación y tu temor de que tu relación termine se disipará. Tus dificultades económicas te preocuparán, cálmate, podrás ajustar tu presupuesto y con la ayuda de un familiar solventarás tus gastos inmediatos. Número de suerte, 2.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: La persona que te atrae te hará una invitación que aceptarás sin dudar. Ponle mucho empeño a tu trabajo, se avecinan cambios que no serán del todo favorables, pero que si te adaptas a ellos saldrás ganando a la larga. Número de suerte, 5.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El deseo de compartir tu vida con ese alguien especial, ha hecho que la idealices cada día más. Hoy deberás evitar cualquier negocio o sociedad que implique invertir, no te arriesgues en temas de dinero porque los resultados serán contrarios a los que deseas. Número de suerte, 19.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El amor de tu pareja es sincero pero su carácter reservado no le permite demostrártelo como debería. Mucho cuidado con aceptar ofrecimientos económicos poco claros, participar en situaciones confusas podrían perjudicarte, tu trabajo será tu mejor carta de recomendación. Número de suerte, 6.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Comentarios malintencionados inquietarán a tu pareja, serán momentos difíciles que superarán. Tu eficiente trabajo será reconocido y recibirás un merecido aumento salarial, ten cuidado porque estarás tentado a gastar excesivamente, piensa antes de hacerlo. Número de suerte, 4.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Acabará esa sensación de soledad que te agobiaba. Hoy tendrás que enfrentarte a un gasto inesperado, podrás salir airoso debido a tu gran responsabilidad y sentido de organización. Número de suerte, 18.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu poca disposición para cambiar hace que a tu pareja le cueste olvidar la desilusión que le causaste. Tu estabilidad laboral se mantendrá sin problemas y podrás concretar tus proyectos. Tendrás respuesta positiva del préstamo que estás solicitando. Número de suerte, 20.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Te concentrarás en brindar amor y dejarás que las cosas fluyan naturalmente, recuperarás la tranquilidad. Diseñarás unos proyectos e ideas que podrán tener un impacto importante sobre las personas de tu entorno laboral, te sentirás a la altura de quien tanto admiras. Número de suerte, 17.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te alejarás definitivamente de esa persona que a pesar de las oportunidades que le has dado no supo valorarte. Laboralmente alcanzarás la estabilidad soñada y tu economía mejorará notablemente dándote tranquilidad, pero para que te dure tendrás que ser más organizado. Número de suerte, 3.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Mucho cuidado con un triángulo amoroso, la atracción podría llevarte a una relación muy problemática.Tu trabajo podría verse afectado por la presencia de alguien que te hace competencia, no te dejes intimidar y demuestra tu capacidad y eficiencia como hasta ahora. Número de suerte, 15.