Josie Diez Canseco: horóscopo del día jueves 29 de diciembre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este jueves 29 de diciembre, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR: Hoy estarás rodeado de gente amigable pero también de personas negativas que envidian tu estabilidad, evita ese tipo de amistades para que su influencia no afecte el buen momento que vives. No dejes que un tropiezo en lo laboral te cierre el camino al éxito, pronto nuevas puertas se abrirán para ti y serán muy buenas, ten paciencia. Número de suerte, 1.

TAURO: 20 ABR-20 MAY: Al ser amado le cuesta expresar sus sentimientos pero hoy sus palabras te emocionarán, encontrarás total sinceridad en sus halagos y reafirmarás que no te equivocaste en tu elección. No te cierres en tus ideas, esa persona que te parece estar equivocada puede darte claves importantes que te ayuden a solucionar tus problemas económicos. Número de suerte, 22.

GEMINIS: 21MAY- 21 JUN: Las conversaciones con esa persona cada vez se tornan más intensas e interesantes, por un comentario te darás cuenta que busca algo más que una simple amistad, te conviene hacerlo esperar, para que la conquista sea más emocionante. Por fin culminas con un trabajo tedioso, hoy respeta tus horas libres y date un merecido descanso. Número de suerte, 9.

CANCER: 22JUN-21JUL: Te sentirás criticado injustamente por el ser amado, actúa de manera equilibrada y evita reaccionar impulsivamente, reconocerá su error y aunque le cueste tendrá que pedir disculpas. Sigue los consejos de alguien que tiene mucha experiencia laboral, no es momento para arriesgarte a nuevas opciones de trabajo, espera. Número de suerte, 8.

LEO: 22 JUL – 22 AGO: Día de reconciliación, te encontrarás con esa persona especial y aclararás el problema que por tanto tiempo los distancio, olvidarán los rencores y se dejarán llevar por el amor. Tus problemas terminan, hoy tendrás el apoyo que necesitabas para terminar con todos tus trabajos pendientes. Número de suerte, 21.

VIRGO: 23 AGO – 22 SET: Alejarte de esa persona te ha devuelto nuevamente el control de tu vida, hoy empezarán a cambiar tus ideales en el amor y retomarás actividades sociales que hace tiempo sacrificaste. Llegará a tus manos un dinero inesperado, pero evita gastar en cosas innecesarias, podrías quedarte sin recursos por tu impulso, se precavido. Número de suerte, 19.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT: Esa persona que parecía inalcanzable da la iniciativa para iniciar un interesante dialogo, tus ilusiones se verán acrecentadas al darte cuenta que sus virtudes y encantos están mas allá de lo físico. Ese problema legal que tanto te mortificaba llega a su fin, hoy recuperarás el ritmo normal de tus labores. Numero de suerte 5.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV: Los resultados de tu actitud ante esa persona que se negaba a demostrar su interés por ti se verán hoy al hacerte una invitación, en poco tiempo te hablará de amor. Luego de tanto estrés y tensión decides darte un tiempo para ti, dejarás de lado las responsabilidades y te preocuparás por tu belleza y satisfacción personal. Número de suerte, 17.

SAGITARIO: 23NOV- 22DIC: No te compliques la vida pensando tanto en esa persona que no vale la pena, hoy desecha los recuerdos inútiles y disfruta de tu vida social, en una reunión tendrás nuevas opciones sentimentales. Los beneficios de ese contrato laboral son muy limitados, piensa bien antes de firmar, encontrarás otro con mayores beneficios. Número de suerte,11.

CAPRICORNIO: 23DIC- 21ENE: Problemas familiares le están restando momentos valiosos a tu relación, no esperes que la persona amada manifieste su incomodidad y dale el tiempo que se merece. No te mortifiques tanto por ese pago que tienes pendiente, pide unos días más, esa persona te comprenderá. Número de suerte, 2.

ACUARIO: 22ENE- 17FEB: Harás un balance de todo lo vivido y te darás cuenta que tu relación ha estado perdiendo el sentido espiritual, el alejamiento te ayudara a reflexionar y así podrás tomar decisiones claras. El consejo de alguien que te estima te ayudará a recuperar la confianza en ti mismo y en tus labores. Número de suerte, 7.

PISCIS: 18FEB-19MAR: Cancelarás un evento social para estar al lado del ser amado, tu detalle será valorado y en agradecimiento mostrara todo el amor que siente por ti, serán momentos inolvidables. Día muy competitivo en lo laboral, confía en tus habilidades y tu desempeño resaltará, también tu economía se verá favorecida hoy. Número de suerte, 18.