Josie Diez Canseco: horóscopo del día jueves 22 de diciembre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este jueves 22 de diciembre, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy tu pareja será muy demostrativa con sus sentimientos, te rodeará de cariño y atenciones que te harán olvidar resentimientos pasados. Es buen momento para ampliar tu horizonte laboral y económico, pues tendrás oportunidad de conocer a nuevas personas que te pueden apoyar. Número de suerte, 9.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy conocerás gente muy interesante entre las cuales aparecerá alguien que intentará conquistarte de inmediato. A pesar de tu constancia y esfuerzo aún no llegan las mejoras económicas que te den tranquilidad, no te desanimes, pronto lograrás tus propósitos. Número de suerte 5.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy te mostrarás seductor, sensual y muy carismático a donde vayas, tu reto será conquistar sin ser conquistado y lo lograrás. Cuidado con perder la cabeza con un ofrecimiento laboral que te promete demasiado, pues no es seguro. Número de suerte 12.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Estarás muy irritable, es preferible que estés solo hasta que te tranquilices, o tendrás reacciones bruscas e injustas con tu pareja. No tendrás facilidad para concentrarte por lo que preferirás atender trabajos que no requieran mucha minuciosidad, y dejar lo más importante para otro momento. Número de suerte, 2.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: El apoyo que le brindas a una amistad te traerá problemas con tu relacion, evitarás discusiones pero no te dejarás llevar por sus exigencias. No te confíes en el del buen momento económico que disfrutas, cuida tus gastos, recuerda los malos momentos y ahorra para no volverlos a pasar. Tu número de suerte el 19.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Hoy llevarás toda esa creatividad a la intimidad, tu pareja quedara hechizada y sorprendida por el cambio. Has estado muy desorganizado en tus deberes, tomate un tiempo para poner en orden documentos que estaban quedando de lado. Número de suerte 11.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Reconoce tus errores y aprende a disculparte, esa persona está dispuesta a aceptarte. No es bueno mostrarte tan colaborador y empeñoso en tu trabajo, hay quienes pueden abusar de tu buena fe. Número de suerte 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: No comentes tus problemas sentimentales con amigos, un malentendido te traería muchos problemas incluso con tu pareja. Cuidado con propuestas de negocios, por obtener ganancias rápidas podrías dejarte llevar ocasionándote pérdidas. Número de suerte, 10.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Conocerás a dos personas que te atraerán y te sentirás confundido, necesitarás un tiempo para poner en claro tus sentimientos. Cambios en tu ambiente laboral no afectarán tu estabilidad en el trabajo. Suerte con el número 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Un nuevo romance llegará a tu vida, alguien que te admira desde hace tiempo se decidirá por fin a proponerte una relación formal. Al fin te animarás a arriesgar en nuevos proyectos, dejar atrás lo que te estancaba te pondrá de muy buen ánimo. Número de suerte, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: La persona que elegiste como compañera es sincera y te valora incondicionalmente. Habrá muchas responsabilidades en lo laboral pero tu vocación y fascinación por lo que haces te hará culminar con todo satisfactoriamente. Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Intuyes hay sentimientos entre esa persona y tú pero a ambos les cuesta dar el primer paso, hoy notarás una insinuación y concretarás esa relación. Tienes que buscar otras opciones que te generen una mayor compensación económica, pronto las encontrarás. Número de suerte, 18.