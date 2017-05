Josie Diez Canseco: horóscopo del día jueves 18 de mayo

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este jueves 18 de mayo, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy el amor te dará sorpresas agradables, te sentirás feliz y agradecida. Los inconvenientes laborales que surjan los superarás de manera hábil. Número de suerte, 8.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Buen entendimiento con quien amas, recibirás mucho amor, sentirás que eres querido. Acepta los nuevos proyectos que te proponen, pues estos te beneficiarán en todo. Número de suerte, 13.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Has madurado emocionalmente, hoy te disculparás con el ser amado. Actúa con cautela en tu trabajo y no te dejes influenciar por gente negativa. Número de suerte, 10.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Inicios positivos a nivel sentimental, al fin llegará el amor. Habrá novedades positivas en lo económico que te motivará a poner en práctica la idea de crear un negocio propio. Número de suerte, 16.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Mejorarás emocionalmente, te sentirás tranquilo y serás más demostrativo y detallista. Problemas con papeles o documentos legales se solucionarán más rápido de lo que esperas. Número de suerte, 4.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu vida afectiva cambia a mejor y te sentirás liberado y feliz. Una propuesta laboral te ofrecerá la estabilidad económica que anhelas, acéptala. Número de suerte, 1.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tus tristezas será el causante de malos entendidos en tu vida sentimental, cambia de actitud. Te esforzarás el doble en el trabajo y recibirás un reconocimiento económico. Número de suerte, 11.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Alguien nuevo e iniciarás una relación amorosa se completará tu ciclo de renovación. Alcanzas estabilidad económica, pero deberás mantener la prudencia en tus gastos. Número de suerte, 22.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Una persona nueva se acercará a ti con intenciones muy serias. Tendrás un día interesante en el terreno laboral, tu desarrollo será exitoso. Número de suerte, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Vivirás una época inolvidable en el amor, la persona amada complacerá tus deseos. Un malentendido en el trabajo te obligará a hablar y a aclarar las cosas. Número de suerte, 19.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Alguien cercano trata de sembrar dudas en tu vida sentimental. Recibes la ayuda de una persona muy querida en tu centro de labores. Número de suerte, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Esa persona que te atrae te demostrará cuanto le interesas, te agradará. Necesitas el apoyo de un amigo para terminar un proyecto que será muy exitoso. Número de suerte, 22.