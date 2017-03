Josie Diez Canseco: horóscopo del día jueves 16 de marzo

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este jueves 16 de marzo, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Conocerás a alguien que intimará fácilmente contigo, su afinidad despertará un gran interés en ti. Una propuesta de trabajo llega en el momento oportuno, aprovéchala. Número e suerte 19.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una mala experiencia te enseñará a no jugar con los sentimientos de los demás. Tu día laboral estará lleno de presiones, pero no te dejes abatir, podrás superarlas. Número de suerte 15.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy te darás cuenta que alguien trata de interferir en tu relación afectiva muy disimuladamente. Invertirás un dinero que recibirás en un negocio muy rentable. Número de suerte 20.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy tus molestias y dudas acabarán y optarás por entregarte al amor sin temores ni prejuicios. Estás descuidando tus obligaciones, ten cuidado podrías perder tu trabajo. Número de suerte 8.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Los celos te harán ver cosas que no existen y actuarás injustamente con tu pareja. Antes de opinar sobre la labor de tus compañeros de trabajo será mejor que te informes del tema. Número de suerte 21.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La envidia que te rodea hará que explotes, no te dejes llevar por rumores porque te arrepentirías. Superarás un altercado laboral y pedirás que te cambien de área para evitarte mayores problemas. Número de suerte 7.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Tu intuición hoy te pondrá en alerta ante dudosas proposiciones sentimentales. Intervendrás en una discusión laboral y lograrás apaciguar la situación. Número de suerte 3.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Estás cansada de la tristeza y la melancolía, hoy darás un giro radical a tu vida sentimental. Tu familia te apoyará en ese negocio que piensas iniciar. Número de suerte 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Escucharás los malestares de tu pareja, entre los dos buscarán un cambio que los una. Hoy tus superiores te pedirán mayor esfuerzo. Número de suerte 4.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Es muy posible que hoy conozcas a esa persona que pasará a ser parte importante en tu vida. Tu salud puede no es muy buena, una visita al médico te vendría muy bien. Número de suerte 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Buscarás los consejos de personas experimentadas en problemas sentimentales. Saldarás algunas deudas pendientes, pero no te conviene despilfarrar tu dinero. Número de suerte 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu distanciamiento hará reflexionar al ser amado y te buscará antes del anochecer. La suerte estará de tu lado prueba en los juegos de azar. Número de suerte 12.