Josie Diez Canseco: horóscopo del día domingo 9 de abril

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 9 de abril, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La reconciliación ha dado paso a la estabilidad y hoy disfrutarás de agradables momentos al lado de quien amas, ambos programarán paseos y reuniones sociales muy divertidas, aprovecha el momento para conversar de un tema pendiente y reconocer algunos errores, las cosas se solucionarán más rápido de lo que crees. Número de suerte, 16.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Situaciones tensas te han distanciado de la persona que quieres pero hoy te armarás de valor y propiciarás la reconciliación, aunque sabes que te será difícil obtener su perdón manifiesta claramente tus disculpas, con sinceridad lograrás entrar nuevamente a su corazón. Número de suerte, 19.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Planificarás un día tranquilo en compañía de seres queridos pero todo mejorará sin previo aviso, la visita de una persona que no veías hace mucho tiempo te hará improvisar una reunión amena donde compartirás recuerdos y conversaciones agradables, la pasarás muy bien. Número de suerte, 15.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu mente no podrá borrar la imagen de esa persona que tanto ansias conquistar, hoy aunque no haya nada planificado te animarás a llamarla y propondrás una salida, la conversación te hará notar que tiene interés de conocerte cada vez mas, estás muy cerca de alcanzar tus metas amorosas. Número de suerte, 3.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu energía será desbordante y no tendrás en que canalizarla, anímate por establecer una rutina de ejercicios que te permita mejorar tu salud y a la vez tu aspecto físico, en poco tiempo verás resultados que cambiarán por completo tu imagen y a la ves te aumentará tu autoestima para que conquistes a quien desees. Número de suerte, 6.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: El fin de semana ha traído alegrías pero también tristezas, hoy estarás decepcionado de la actitud de quien te interesaba, no te dejes llevar por la negatividad y date cuenta que no era quien deseabas, espera un poco más, la persona ideal está por llegar. Número de suerte, 12.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Has estado priorizando asuntos laborales o sentimentales y sin darte cuenta te has alejado de los tuyos, reflexionarás y empezarás a rectificarte planeando un paseo que una a todos tus familiares, pasarás momentos muy agradables fuera del hogar y a la vez limarás asperezas, hoy se reestablecer la armonía. Número de suerte, 22.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Aprovecha el día para descansar y equilibrar tus energías internas, es algo que necesitas hace mucho y hoy tendrás el tiempo para hacerlo, por la tarde te animarás a llamar a esa persona que tanto te agrada, espera un poco mas, recuerda que aun no ha salido de sus dilemas emocionales. Número de suerte, 7.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Esa persona que estimas te ha hecho ver cada uno de tus errores y empezarás a cambiar por el bien de tu relación, no trates de precipitarte y mostrar un comportamiento totalmente distinto, recuerda que las cosas que verdaderamente valen la pena vienen de a pocos, tu pareja percibirá tu esfuerzo y te apoyará llenándote de atenciones y amor. Número de suerte, 2.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Hoy le darás especial valor a todo lo que has logrado afectivamente, te darás cuenta que la estabilidad que tienes te ha costado conseguirla y le dedicarás el día completo a esa persona que tanto amas, un obsequio o un paseo serán propicios para agradecerle todos los buenos momentos que te ha hecho vivir. Número de suerte, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu temor al fracaso está inestabilizando tus emociones y reprimiendo lo que sientes por esa persona, no hagas que tu relación se complique por la inseguridad que tienes y cambia de actitud, recuerda que nada ni nadie podrá dañar este periodo de felicidad que te toca vivir. Número de suerte, 8.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: No insistas mas con esa persona que no te corresponde como deseas, hoy te animarás a conversar con ella y te darás cuenta que sus actitudes inmaduras no te darán la felicidad, sé paciente, recuerda que tienes que superar muchas pruebas antes de que llegue la persona ideal. Número de suerte, 18.