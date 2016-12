Josie Diez Canseco: horóscopo del día domingo 25 de diciembre

Josie Diez Canseco, la brujita más conocida del Perú, te señala lo que te depararán los astros para este domingo 25 de diciembre, según tu signo zodiacal.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: La persona que te ama cree necesario que exista compromiso y eso te incomoda pues eres de la idea que se expresen los sentimientos sin presiones, luego de una conversación ambos llegarán al mejor entendimiento. Número de suerte, 15.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Si pones de tu parte y eres más demostrativo con tus emociones, evitarás que los sentimientos se enfríen y terminen tus sueños de felicidad cuentas con lo más importante para pasar momento gratos, el amor y la comprensión de quien amas. Número de suerte, 9.

GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tranquilízate y no te dejes llevar por impulsos, no es la primera ves que llegan rumores mal intencionados a tus oídos, con la intención de destruir tu relación. Tu seguridad ayudará a que puedas salir bien parada de este mal momento. Número de suerte, 8.

CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: La persona que te quiere piensa que te está protegiendo al ocultarte la verdad, pero tu lo intuyes, dale la confianza que necesita y sintiéndose mas cómodo te será sincero, no hay de que temer. Número de suerte, 1.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Te decides por la ruptura definitiva sobre una desgastada relación que ya no te incentivaba y aunque te habías acostumbrado mucho, resuelves volver a disfrutar de momentos con amistades que te ayudarán a olvidar pronto. Número de suerte, 13.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu pareja se muestra cada vez más posesivo contigo. Hoy te ves en la necesidad de hacerle comprender hasta qué punto tu libertad es importante para tu equilibrio como persona madura. Número de suerte, 16.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: En el terreno amoroso llegarás a la conclusión de que es mejor estar sólo que mal acompañado, sin necesidad de cerrarte al amor, decidirás momentáneamente vivir nuevas experiencias sin ataduras. Número de suerte, 7.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te darás cuenta que lo que creíste sentir sólo fue una ilusión, no remplazarás una emoción del momento por el gran amor que existe en tu relación y decidirás seguir adelanten con tu vida sentimental. Número de suerte, 4.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te sentirás especialmente romántica, hoy aprovecha esta oportunidad cósmica y atrévete a dar el primer paso con esa persona que te gusta y se muestra tímido. Lentamente lograrás tus objetivos sentimentales. Número de suerte, 6.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu situación sentimental mejora sustancialmente, sobre todo porque pondrás de tu parte para que todo vaya bien. Hoy tendrás festejos, reuniones e invitaciones sociales para escoger, la pasarás excelente y te encontrarás con amistades que habías dejado de frecuentar. Número de suerte, 5.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Buen momento para retomar tus actividades, has descuidado tu alimentación y has dejado de hacer ejercicio el tener una relación estable te hace responsable de verte bien, no sigas descuidando tu apariencia. Número de suerte, 18.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La forma en que vives tu vida solo depende de ti, pero aparentemente estás perdiendo las perspectivas, tienes que tomar una decisión adecuada para poder establecerte y conseguir la estabilidad sentimental que realmente estás buscando. Número de suerte, 19.