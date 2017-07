“Zumba” es detenido por la Policía y denunció irregularidades en su intervención

Óscar Alejandro Benítez Porras más conocido como Zumba denunció que fue intervenido por unos policías vestidos de civil de forma irregular, cuando se encontraba a pocos metros de su local comercial en Jesús María.

El integrante de “Combate” manifestó que los Policías no se identificaron. Por ello, huyó de los agentes, pues creía que se trataba de delincuentes.

“Se acercaron dos sujetos vestidos de civiles, no se identificaron. ‘Sus documentos’, me indicaron pero no me dijeron por qué me detienen”, dijo “Zumba”.

Un video de seguridad se puede ver cómo los agentes intervienen a Alejandro Benítez. Las imágenes muestran que reducen a ‘Zumba’ y lo tiran al suelo, además se observa a los policías rastrillando sus armas de fuego.