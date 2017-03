Lluvias en Perú: Rossy War arriesga su vida y su esposo le llama la atención por irresponsable acción

Rossy War no midió la fuerza de la corriente del huaico en Chosica y puso su vida en peligro al intentar captar algunas imágenes con su celular. La cantante recibió un fuerte llamado de atención de su esposo, Alberto Mauri, por esta irresponsable acción.

Esto ocurrió cuando la pareja se encontraba de regreso a su casa, luego de comprar algunos víveres. Sin embargo, por la crecida de la corriente no lograron cruzar.

“Estábamos trayendo víveres para nuestra casa, pero no podremos llegar”, expresa la artista al no poder llegar a su vivienda, ya que el río inundó la pista.

Sin perder el tiempo, Rossy War le pide el móvil a su esposo para grabar y tomar fotos a la fuerte corriente de agua, sin darse cuenta que estaba muy cerca de la quebrada.

“Eso es lo que no se debe hacer, no estamos jugando, no mide el peligro. Sal de ahí”, le grita su esposo muy enojado tras la irresponsable acción de la cantante de tecnocumbia.

Lluvias en Perú

Las inundaciones en varias regiones de Perú han dejado 62 muertos, 11 desaparecidos y más de 62.000 damnificados debido a las intensas lluvias, por lo que el presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), junto a su gabinete se ha movilizado a las zonas para agilizar las labores de ayuda.

En los últimos días se sumaron 12 víctimas al reporte nacional de muertos por la emergencia climática, con lo cual el saldo subió a 62 fallecidos, de acuerdo a los últimos datos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Asimismo, las inundaciones y deslizamientos de lodo han dejado 170 heridos, 7.974 casas colapsadas y 19 colegios derrumbados a nivel nacional.

Dónde dejar donativos para damnificados

La Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM) impulsa la campaña #UnaSolaFuerza mediante la cual busca recolectar donaciones para las poblaciones más afectadas por lluvias intensas y huaicos en todo el país.

#UnaSolaFuerza: Los peruanos unidos lograremos superar esta difícil etapa. Apoyemos todos en la recolección de donaciones. RT. pic.twitter.com/ciFDpahdrl — Consejo de Ministros (@pcmperu) 16 de marzo de 2017

Los centros de acopio del Gobierno señalados en la publicación son:

La Villa Deportiva Nacional – puerta 14 ( Av. del Aire, San Luis 15021).

Coliseo Eduardo Dibós – puerta 2 (Av. Angamos Este 2681, Distrito de Lima).

Centro comercial Jockey Plaza (Av. Javier Prado Este 1650).

Centro comercial Megaplaza ( Alfredo Mendiola 3698, Independencia).

Asimismo, el Ministerio de Cultura anunció que también se podrán dejar donaciones para los peruanos damnificados en el Gran Teatro Nacional, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación.