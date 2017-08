Yola Polastri arremete contra Michelle Soifer y le dice “improvisada”

La integrante de Esto es Guerra, Michelle Soifer fue la persona escogida para animar un show infantil por Día del Niño, esto generó polémica y Yola Polastri se sumó a las críticas.

La animadora infantil criticó que Soifer incursione en los shows para niños y no dudó en llamarla “improvisada”.

“Creo que es parte de un programa que va a haber […] Que Michelle (Soifer) haga un programa infantil, si eso es lo que quieren que entendamos en el aviso, no sé, no la veo”, reveló Polastri al diario Ojo.

Yola Polastri destacó que Michelle Soifer es buena en lo que hace, pero que no es una animadora infantil.

“Al resto los considero improvisados, aventados, echados a la suerte. No puedes vender un show infantil si sabes que la persona no está dedicada a ese rubro. No entiendo ese aviso. Ella figura en otros rubros y lo hace genial”, añadió a Diario Ojo.

Como se recuerda, la Municipalidad de Lima contrató a Michelle Soifer para dar un show el pasado domingo en el Club Zonal Huáscar de Villa El Salvador, esto como parte de las celebraciones del Día del Niño.