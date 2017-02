Yiddá Eslava no le importa las críticas y comparte foto tras dar a luz

¡No le interesa el qué dirán! Yiddá Eslava en su cuenta oficial de Instagram compartió una foto donde muestra cómo quedó tras dar a luz a su pequeño Tomás, fruto de su amor con Julián Zucchi.

En la foto podemos ver a Yiddá Eslava mostrando su abdomen y acompañó la imagen con el siguiente texto: “¡Bendita lactancia exclusiva, alabada sea la placenta, que viva la dieta sana :) 2 meses de dar a luz, aún faltan 7 kilos y volvemos a mi peso saludable! ¡Cero Photoshop, ‘cirunta’ de post parto, la cesárea no es pretexto!”.

La publicación realizada por la exintegrante de ‘Combate’ fue tomada de la mejor forma por sus seguidores, muchos le pidieron su dieta. “Yo también fui cesareada y ya bajé mis kilos, pero aún se me ve súper marcada la línea negra y me quedaron estrías”, “Como Puedo bajar de peso Yida, dime tus tips”, “Un favorsote Yidda pásame tu dieta pues, yo también soy mami de dos y soy cesareada me ayudas please”

