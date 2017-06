¿Yahaira Plasencia se queda o se va de EEG? ¡Esto fue lo que dijo!

Luego de la descompensación que sufrió Yahaira Plasencia, su presencia en Esto es Guerra es incierta. ¿Qué dijo la salsera? ¿Se quedará en el reality o abandonará la competencia?

“Me sentí muy mal. Lo que dicen los doctores es que tengo un cansancio acumulado. No duermo bien, no me alimento bien. Estaba nerviosa y he tratado de dar lo mejor, pero siento que puedo dar el mil por ciento”, expresó.

Al ser cuestionada si se queda o se va de Esto es Guerra, Yahaira Plasencia señaló que pese a que su familia está en contra tiene un compromiso que cumplir.

“Lo he pensado bien, quiero demostrar que quiero estar aquí y demostrar que sí puedo estar bien. Prometo ponerme en forma, comer a mis horas y dar lo mejor de mi en cada competencia”, explicó.

TODO SOBRE ESTO ES GUERRA

“Esto es Guerra”, también conocido como EEG, es un reality peruano de competencias emitido a través de América Televisión, producido por ProTV y bajo la conducción de Mathías Brivio y María Pía Copello.

“Esto es Guerra” se estrenó como una secuencia del programa “Dos para las 7” el 5 de abril de 2012, donde solo se emitía dos días a la semana. En esa época se enfrentaban dos equipos, uno de hombres y el otro de mujeres. A partir del 25 de mayo del mismo año se empezó a emitir de lunes a viernes, pero esta vez los equipos eran mixtos y se hacían llamar “Leones” y “Cobras”.