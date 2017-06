Yahaira Plasencia se quebró en Esto es Guerra por esta razón

Yahaira Plasencia no la pasó nada bien este lunes, y es que la salsera sufrió una descompensación que alarmó a todos en Esto es Guerra.

Pasado el susto, Yahaira Plasencia ingresó al set para pedir la palabra, pese a no estar en la obligación de hacerlo.

“Quiero pedir disculpas porque en realidad trabajo mucho los fines de semana, no tengo tiempo para nada…”, dijo Yahaira antes de quebrarse.

“El tiempo que estuve internada quedé con secuelas, no respiro bien, no resisto mucho. Por eso en mis eventos tomo energizantes. Sé que estoy en un reality muy fuerte, ahora voy a descansar porque trabajo demasiado. Hoy terminé a las 7 de la mañana, no he podido dormir ni comer bien”, añadió la salsera.

