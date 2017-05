¿Yahaira Plasencia se cree una diva? Rosángela Espinoza sacó su furia y dijo esto

¡La guerra está más que declarada! Rosángela Espinoza no se guardó nada y lanzó duros comentarios contra Yahaira Plasencia. Resulta que la ‘chica selfie’ tildó de diva a la ‘reina del totó’; además, comentó que ella no ha perdido la humildad pese a tener presencia en la televisión.

“Uno refleja cómo es, cómo lo han educado. Yo soy una chica directa y me encanta decir las cosas como son pero mientras no se metan conmigo, no respondo”, señaló Rosángela Espinoza al ser consultada sobre Yahaira Plasencia.

Asimismo, la modelo manifestó que no quiere entrar en dimes y diretes con nadie. “No quiero discutir más pero si alguien comienza a hablar de ti, cosas que no son, obviamente vas a salir a defenderte. Desde que empecé en la televisión he manejado una postura tal como la ven, soy sencilla, no estoy con tanto detalles”, finalizó.