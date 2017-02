Yahaira Plasencia: la salsera Dailyn Curbelo destruye a la 'reina del totó'

Dailyn Curbelo no se guardó nada y lanzó duros comentarios contra Yahaira Plasencia. Asimismo, la salsera envió algunos consejos a la ‘reina del totó’ y dejó en claro que nunca le hizo brujería.

“¡Está loca! En primer lugar no tengo que hacerle daño a ella ni a nadie. Segundo, las cosas malas que le pasan son por su mala cabeza, porque nadie le mandó meterse con otro hombre teniendo pareja, por engañarlo. Todo lo que vive es producto de su mala conducta, así que no me eche la culpa”, señaló Dailyn Curbelo.

Pero eso no es todo, la cubana le pidió a Yahaira Plasencia que estudie canto. “Que asuma las consecuencias de sus actos. Yo no la conozco, nunca nos hemos cruzado. Que estudie canto, que aprenda a vocalizar. Le puedo recomendar a una profesora”, agregó.

Por último, le recordó todo su pasado. “Debe recordar que los seres humanos no podemos perder la humildad. Ella viene de abajo, pero se le subió la fama a la cabeza, no la supo manejar, no tuvo una persona leal que la aconsejara”, finalizó Dailyn Curbelo.