Lunes 09 de enero del 2017 - 10:13

Yahaira Plasencia no se quedó callada y le respondió a Melissa Klug

56 Reproducciones

¡No se quedó callada! Yahaira Plasencia respondió a Melissa Klug luego que la criticara por tomarse fotos en Chucuito. La popular ‘reina del totó’ señaló que no conocía este barrio del Callao y que solo cumplía con su contrato.

“¿Esto es Chucuito? No sabía. Está bien bonito, me gusta. Porsiacaso ellos eligieron las locaciones, ellos me dijeron playa. No sabía que esto era Chucuito. La Melissa me ha agarrado bien a mi. Creo que todo lo que ha pasado en el 2016 me ha servido bastante. He madurado bastante”, dijo