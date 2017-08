Yahaira Plasencia regresó a Esto es Guerra y no creerás todo lo que dijo

Yahaira Plasencia regresó a Esto es Guerra y se sometió a un cuestionario que sus compañeros del reality le hicieron. La integrante de Los Leones no dudó en hablar del amor, su carrera musical y de Jefferson Farfán.

Sobre el futbolista y su expareja, expresó que es una buena persona, pero prefiere no hablar de él porque es un capítulo cerrado en su vida.

“Sé la clase de persona que es Jefferson Farfán. Ya pasó bastante tiempo y cada uno está haciendo sus cosas. Yo le guardo mucho cariño, solo eso”, expresó.

Sobre lo que ella sintió de las declaraciones del ‘Cuto’ Guadalupe señaló:

“Yo no tengo que hablar de él, le tengo mucho cariño a su mamá y a Jefferson, pero no me gustó que Cuto Guadalupe hablara de una mujer. Ante todo debe haber respeto”.

Sobre Cesar Tavara afirmó: Nunca he tenido un mánager, pasaron buenos momentos, malos, yo solo le deseo lo mejor en cada proyecto que tenga.

Antes de culminar señaló que olvidó por completo a Jefferson Farfán, ya que ha “quemado etapas”.