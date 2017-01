Yahaira Plasencia recibe grave denuncia por parte de su exbailarina

¡Otra vez está en el ojo de la tormenta! Yahaira Plasencia recibió una grave denucia por parte de la bailarina Miluska López, quien formó parte de su agrupación de salsa. Esta muchacha acusó a la ‘reina del totó’ de maltrato laboral.

“Para qué seguir regalando mi baile a alguien que cobra bien y que se viene a hacer la mosca muerta diciendo que ‘no, que me han pagado menos, que no es lo que piensan, que yo no soy millonaria’. ¿Si no eres millonaria por qué te alucinaste? Por mala te van a dejar tus bailarinas y tus cantantes”, señaló la bailarina al programa “Cuéntamelo Todo”.

Asimismo, Miluska López reveló que Yahaira Plasencia, durante las giras alrededor del país, maltrataba a las integrantes de su conjunto. “Yo me fui por el mal trato de ella. Nunca entendí para qué nos contrató si fuiste la única que me hizo el casting y que decía que te gustaba mi cabello. Yo no aguantaba más. De qué me servía irme de viaje si lo único que iba a hacer era tratarnos mal”, aseguró la bailarina.

Pero eso no es todo puesto que también afirmó que tiene pruebas. “Hay videos donde salimos nosotras bailando en los que ella atina a jalarnos”, finalizó la exbailarina de Yahaira Plasencia.