Yahaira Plasencia: ¿Qué relación tiene con el hermano de Milett Figueroa?

Helmut Lindner, hermano de Milett Figueroa, podría convertirse en el futuro manager Yahaira Plasencia, esto luego que la salsera diera por terminada la relación laboral con César Távara, primo de Jefferson Farfán.

Fue el propio Helmut Lindner quien se refirió al tema. “Ella necesita a la familia, que es su soporte principal, y una persona que le vea los temas profesionales, apoyándola, escuchándola y que le pregunte qué siente”, sostuvo a “Cuéntamelo todo”.

“Mucha gente no se da cuenta que los artistas son seres humanos. Se pueden equivocar. El mánager debe ser absolutamente comprensivo. En los malos momentos se ve si eres un buen mánager o no. Si estás bien o estás arriba, es muy fácil. Pero cuando estás complicado o has cometido un error, del barco saltan las ratas”, expresó.

Yahaira Plasencia y César Távara se alejaron luego que se difundiera un audio donde se le escucha a su exmanager referirse mal de ella. Sin embargo, salsera ha manifestado que ellos siguen siendo amigos, pero ya no trabajan juntos.

